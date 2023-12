Wesel: Premiere für den Kunsthandwerkermarkt in Ginderich

Wesel Der Verein Dorfschule Ginderich hat sich etwas Neues einfallen lassen. Beim Markt mit dem Namen „Dicke rote Kerzen“ wirken örtliche Vereine mit.

Eine Premiere gibt es am kommenden Wochenende in Ginderich: Erstmals organisiert der Verein Dorfschule Ginderich am 16. und 17. Dezember einen weihnachtlichen Kunsthandwerkermarkt mit dem Namen „Dicke rote Kerzen“ auf dem alten Schulhof am Schulplatz 1. An 18 Verkaufsständen erwarten die Besucherinnen und Besucher gestrickte Sachen, Schmuck, Keramik oder andere Weihnachtsgeschenke.

Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt, neben Suppen und Waffeln können die Gäste sich auch einen Winter-Aperol schmecken lassen. Bei angemessenen Preisen (ab drei Euro) können Besucher zum Beispiel Glühwein an einem der Verkaufsstände trinken. Schließlich wolle man den dörflichen Charakter erhalten, erklärte die Vorsitzende Marie-Therese Bauer. Alle Produkte sind selbstgemacht und kommen aus Ginderich selbst oder aus den umliegenden Orten.

Kunsthanderwerkermarkt in Ginderich: Das ganze Dorf hilft mit

Der Kunsthandwerkermarkt ist ein Projekt des gesamten Dorfes, alle helfen mit, erklärten die Organisatoren vom Verein Dorfschule Ginderich im Pressegespräch. Die Feuerwehr packt beim Aufbau mit an und auch die Vereine beteiligen sich am Verkauf und dem Rahmenprogramm. Der Spielmannszug, der Kirchenchor und der Chor Harmonie sorgen zum Beispiel für die weihnachtliche Unterhaltung. Zu den Highlights zählt eine Liveband am Samstagabend. Der eigene Parkplatz und der Marktplatz stehen für Gäste von außerhalb zur Verfügung.

Die Idee des Kunsthandwerkermarktes war schon längere Zeit ein Thema im Verein. Wie Marie-Therese Bauer erklärte, wurde bei der Namensgebung darauf geachtet, einen Wiedererkennungswert zu schaffen, um sich von den umliegenden Weihnachtsmärkten abzuheben. Der Markt ist am Samstag, 16. Dezember, von 13 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

