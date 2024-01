Wesel: Randalierer (22) rastet aus und verletzt Polizisten

Wesel Ein Mann beschädigt in Ginderich Autos, bedroht Personen und schlägt um sich. Nun erwartet ihn ein Strafverfahren wegen gleich mehrerer Delikte.

Ein 22-jähriger Mann aus Wesel randalierte am Samstagmittag in Wesel-Ginderich und verletzte einen Polizeibeamten. Auf der Birtener Straße in Ginderich schlug und trat der Mann zunächst gegen geparkte und vorbeifahrende Autos und beschädigte insgesamt vier Fahrzeuge.

Als der Fahrer eines beschädigten Autos, ein 30-jähriger Mann aus Gelsenkirchen, ihn zur Rede stellen wollte, schlug der 22-Jährige ihm mehrfach ins Gesicht, bespuckte und beleidigte ihn. Auch die hinzugerufene Polizei konnte den Randalierer nicht beruhigen. Die Beamten nahmen den Mann in Gewahrsam. Dabei leistete er erheblichen Widerstand, trat und bespuckte die Einsatzkräfte. Zudem beleidigte er die Beamten lauthals und bedrohte sie und ihre Familien mit dem Tod.

Bei der Einlieferung ins Gewahrsam der Wache Wesel verhielt er sich weiter aggressiv, trat nach einem 49-jährigen Polizisten und verletzte ihn an der Hand. Den 22-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung, Beleidigung, Bedrohung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, teilt die Polizei mit.

