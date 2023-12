Wesel: Raubüberfall auf „Fressnapf“ - Zeugen gesucht

Symbolbild. Die Polizei in Wesel sucht nach einem Räuber.

Wesel Nach einem Überfall auf ein Tierbedarfgeschäft am Donnerstagabend sucht die Polizei auch Zeugen. Der Täter war auffallend groß gewachsen.

Mit einer Pistole hat am Donnerstagabend ein bisher unbekannter Täter eine „Fressnapf“-Filiale in Wesel überfallen und Bargeld erbeutet. Der Mann flüchtete zu Fuß - doch er könnte Passanten aufgefallen sein.

Gegen 19 Uhr hatte der Mann das Tierbedarfsgeschäft an der Robert-Bosch-Straße betreten. Er bedrohte eine Kassiererin und forderte Bargeld aus der Kasse. Dann flüchtete der Mann zu Fuß in unbekannte Richtung, teilte die Polizei in der Nacht zu Freitag mit.

Raubüberfall in Wesel: Täter flüchtete wohl über „hagebaumarkt“-Parkplatz

Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg, deshalb sucht die Polizei auch Zeugen. Der Kreis der möglichen Personen dürfte gar nicht so klein sein, vermutet die Polizei. Grund: Die Fressnapf-Filiale grenzt an den Parkplatz des Weseler Hagebaumarkts. Und der Baumarkt ist unter der Woche bis 19.30 Uhr geöffnet. Einige Menschen könnten dort also etwas gesehen haben.

Die Kassiererin beschrieb den Räuber als auffallend groß bzw. lang. Er wird auf 1,90 bis 2 Meter geschätzt. Bekleidet war er mit einer „knielangen Jacke“. Wie viel Bargeld er erbeutet hatte, teilte die Polizei nicht mit.

Die Polizei in Wesel bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0281/107-1622.

(dae)

