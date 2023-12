Wesel: Rudelsingen auf dem Großen Markt abgesagt

Wesel Wegen einer Unwetterwarnung wurde das für Donnerstag geplante Rudelsingen auf dem Markt abgesagt. Das gab der Veranstalter bekannt.

Das für Donnerstagabend geplante Rudelsingen auf dem Großen Markt in Wesel musste wegen der regnerischen und stürmischen Wetterlage kurzfristig abgesagt werden. Das gab der Veranstalter, das Scala Kulturspielhaus, auf seiner Facebook-Seite bekannt. Man sei traurig über die Absage, aber die Sicherheit der Besucher gehe vor.

Allerdings sei das nächste Rudelsingen bereits in Planung - es findet am 6. März statt. Tickets gibt es bereits.

