Kriminalität Wesel: Sechs Einbrüche in Einfamilienhäusern an einem Tag

Wesel Die Polizei bittet um Hinweise: Am Freitag wurde in Wesel eine ungewöhnlich hohe Zahl an Einbrüchen gemeldet – in mehreren Ortsteilen.

Gleich sechs Einbrüche registrierte die Polizei am Freitag, 15. Dezember, in Wesel. Gemeldet wurden Aufbrüche von Einfamilienhäusern in den Ortsteilen Feldmark, Lackhausen und Obrighoven.

Die unbekannten Täter gelangten durch Aufhebeln von Terrassentüren oder Fenstern in die Häuser an der Grünstraße, Brügger Straße, der Graf-von-Stauffenberg-Straße, dem Eckweg und der Straße Am langen Reck. In den Häusern wurden die Räumlichkeiten durchsucht und in einem Fall Schmuckstücke entwendet. In den anderen Fällen liegen der Polizei noch keine Erkenntnisse über entwendetes Diebesgut vor.

Die Polizei fragt: Wer hat verdächtige Personen beobachtet? Sachdienliche Hinweise werden unter 0281-1071622 entgegengenommen.

