Wesel: Sechs Verletzte bei Unfall in Obrighoven

Wesel Bei einem Unfall in Obrighoven sind am Sonntagabend mehrere Menschen teils schwer verletzt worden. Alle Beteiligten mussten ins Krankenhaus.

Beim Zusammenstoß von zwei Autos in Wesel sind sechs Menschen verletzt worden, eine Frau davon schwer. Die Polizei ermittelt jetzt. Eine 26-Jährige war am Sonntagabend (10. Dezember) gegen 20.15 Uhr mit ihrem Wagen auf der Rudolf-Diesel-Straße unterwegs und wollte in Richtung Schermbecker Landstraße abbiegen. Dabei stieß dabei sie mit dem Wagen eines 32-Jährigen zusammen, der in Richtung Feldstraße fuhr, teilte die Polizei am Montagmorgen mit.

Unfall in Wesel: 26-jährige Autofahrerin schwer verletzt

Die 26-Jährige aus Isselburg verletzte sich dabei schwer. Der 32 Jahre alte Mann aus Wesel und seine drei Mitinsassen wurden leicht verletzt. Auch der 24 Jahre alte Beifahrer im Auto der Schwerverletzten erlitt leichte Verletzungen. Alle sechs Unfallbeteiligten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauerten an. (dpa mit red)

