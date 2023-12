Feiertage Wesel: So verschiebt sich die Müllabfuhr an Weihnachten

Wesel. Wegen der Feiertage werden manche Tonnen früher abgeholt und manche später.

Aufgrund der Weihnachtsfeiertage verschiebt sich in Wesel die Abfuhr von Rest-, Papier- und Biomüll sowie des Gelben Sacks. Wie der ASG mitteilt, werden die Bezirke, die normalerweise am Montag (1. Weihnachtstag) an der Reihe wären, bereits am Samstag zuvor (23. Dezember) abgefahren. Die Bezirke, die eigentlich Dienstag (2. Weihnachtstag) dran wären, müssen sich bis Mittwoch (27. Dezember) gedulden. Außerdem verschieben sich dementsprechend alle anderen Abfuhrtage um einen Tag nach hinten. Weitere Infos dazu gibt es im Abfallkalender oder auf der Website des ASG.

Zudem weist der ASG darauf hin, dass der Betriebshof und der Werkstoffhof an den Feiertagen (einschließlich Heiligabend und Silvester) geschlossen bleiben. Zwischen den Feiertagen sind die Telefonzentrale und der Wertstoffhof zu den normalen Öffnungszeiten erreichbar.

