Die Gindericher Straße in Wesel muss länger gesperrt bleiben als geplant. (Symbolbild)

Bauarbeiten Wesel: Straßensperrung in Ginderich geht in die Verlängerung

Wesel Witterungsbedingt verzögern sich Bauarbeiten in Wesel-Ginderich. Dadurch kann eine Straße erst später freigegeben werden.

Die ungünstige Wetterlage in den ersten Januarwochen verzögert Bauarbeiten in Ginderich. Wie die Stadtwerke Wesel mitteilen, wirkt sich die Witterung erneut auf die Dauer der Erneuerung des Schmutzwasserpumpwerkes und der Niederschlagswasser-Behandlungsanlage an der Gindericher Straße (gegenüber Hausnummer 4) aus.

Die verloren gegangenen Arbeitstage können nicht mehr aufgeholt werden, heißt es, sodass die Straßensperrung ein weiteres Mal verlängert werden muss. Nach derzeitigem Stand wird die Vollsperrung nun bis Anfang April dauern. Die erforderlichen Maßnahmen zur Verkehrssicherung wurden mit der Ordnungsbehörde der Stadt abgestimmt, teilen die Stadtwerke mit. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, weiterhin der ausgeschilderten Umleitung zu folgen und den Baustellenbereich großräumig zu umfahren. Für die Behinderungen bitten die Stadtwerke die Anwohner und Verkehrsteilnehmer um Verständnis.

