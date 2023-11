Ein Einbrecher setzte auf seiner Flucht in Wesel Pfefferspray ein, um sich einer Festnahme zu entziehen.

Polizei Wesel: Täter bricht in Keller ein und versprüht Pfefferspray

Wesel Bei dem räuberischen Diebstahl wird ein 59-jähriger Weseler leicht verletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht nun nach Zeugen

Am Samstag gegen 7.50 Uhr kam es auf der Schlagbaumstege zu einem räuberischen Diebstahl, bei dem ein 59-jähriger Weseler leicht verletzt wurde. Ein bislang unbekannter männlicher Täter verschaffte sich Zutritt zum Keller einer 32-jährigen Frau. Diese bemerkte den Vorfall durch einen installierten Türalarm und begab sich zusammen mit ihrem Vater in den Keller. Dort trafen die beiden auf den Einbrecher, der nun versuchte, an ihnen vorbei zu flüchten.

Der Versuch, den Täter festzuhalten, misslang

Als der Vater der Kellerbesitzerin versuchte, den Täter festzuhalten, setzte dieser Pfefferspray ein. Dadurch wurde der 59-Jährige leicht verletzt. Der Einbrecher konnte mit einem schwarzen Mountainbike flüchten. Ein herbeigerufener Rettungswagen versorgte den Verletzten vor Ort. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief ohne Erfolg.

Polizei veröffentlicht eine ausführliche Täterbeschreibung

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0281-107-0 zu melden. Laut Polizei wird der Täter so beschrieben: männlich, etwa 180 cm groß und ungefähr 35 Jahre alt. Er hatte schwarze Haare mit „rundem“ Bart um den Mund herum sowie eine schwarze Arbeitshose und schwarze Arbeitsjacke mit weißen Applikationen. Er flüchtete mit einem schwarzen Mountainbike.

