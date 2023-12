Wesel: Tipps für Weihnachtsgeschenke aus der Hansestadt

Wesel/Hamminkeln/Schermbeck Das perfekte Weihnachtsgeschenk gibt es nicht nur im Internet. Wir haben einige regionale Tipps aus Wesel und Umgebung gesammelt.

In rund anderthalb Wochen ist schon wieder Weihnachten. Wer noch nach Geschenkideen für seine Liebsten sucht, nicht weit fahren und lokale Händler unterstützen möchte, hat in Wesel und Umgebung zahlreiche Möglichkeiten. Ob besondere Leckereien, handgemachte Deko-Artikel oder Spielzeuge für Kinder – nicht alles muss immer beim Großhändler im Internet bestellt werden. Wir haben einige Geschenktipps in der Region gesammelt.

Handgefertigte Keramikwaren gibt es zum Beispiel bei Nicole Fasselt. Die Schermbeckerin fertigt in ihrem Gartenhäuschen unter anderem Teller, Vasen und Tassen an. Dabei ist jedes Exemplar ein Unikat. Einen ersten Eindruck ihrer Arbeit verschaffen die Bilder auf ihrer Homepage. Auch Maßanfertigungen bietet Fasselt an. Bestellungen nimmt sie per Mail unter nicole@sinneskeramik.de oder telefonisch unter 0162/47 109 41 entgegen.

Geschenke in Wesel: Kaffee aus aller Welt

Wer dazu noch den passenden Inhalt für das Tassen-Unikat sucht, könnte bei der Rösterei „Alte Ziegelei“ in Schermbeck fündig werden. Der Kaffee-Sommelier Alessandro Dietrich verkauft hier hauseigenen Röstkaffee aus verschiedenen Ländern. Von Guatemala über Äthiopien bis Brasilien bringt hier jede Sorte ihre eigene Geschmacksnote mit. Den Kaffee – gemahlen oder auch als ganze Bohnen – gibt es ab 6,80 Euro für 250 Gramm. Der Laden selbst befindet sich in der Winterpause, Dietrich verkauft seine Produkte aber auch über seine Homepage.

„RegaLokal“ in Wesel: Noch gibt es freie Regale

Will man einfach ein wenig stöbern, könnte sich ein Besuch beim „RegaLokal“ in Wesel lohnen. Hier können private und gewerbliche Verkäufer eines der hunderten Regalfächer mieten und Produkte verkaufen lassen, die sie selbst nicht mehr brauchen, ähnlich wie auf dem Flohmarkt – nur mit weniger Arbeit. Die beliebtesten Kauf- und Verkauf-Produkte sind Handmade-Artikel, Kinderspielzeug und Kleidung.

Von der Vintage-Kamera über bemalte Tassen bis hin zu selbstgemachten Halstüchern: Im „RegaLokal“ in Wesel gibt es eine bunte Auswahl. Foto: Thorsten Lindekamp / FUNKE Foto Services

Das „RegaLokal“ stellt in der Weihnachtszeit großes Interesse fest, erklärt Hannah Balzen, die Tochter der Inhaber. Im Dezember kämen immer mehr Mieter und Käufer dazu. Aufgrund der hohen Nachfrage wurde das Lokal bereits auf eine zweite Etage ausgeweitet. Ein paar Regalfächer sind aktuell noch frei. Wer also selbst etwas verkaufen und vor Weihnachten noch ein wenig Geld verdienen will, sollte schnell sein.

Altes Holz mit neuem Leben

Handgemachte Unikate aus Holz fertigt Christian Mückley in seiner Garage an. Ob Pfeffermühlen, Salzstreuer, Schalen oder Vasen – der Schermbecker hat zuletzt auf dem Weseler Hüttenzauber schon einige Weihnachtsgeschenke verkauft. Einige Produkte sind dabei übrig geblieben und könnten bald unter dem Weihnachtsbaum liegen.

Teelichter gibt es bei ihm für 15 Euro, die besonders bei Männern beliebten Flaschenöffner kosten 17 Euro, die aufwändigeren Vasen und Schalen sind etwas teurer. Kontaktieren kann man den Kunsthandwerker unter 0172/1804500 oder über sein Instagram-Profil muecke_wood_design.

Weihnachten in Wesel: Geschenke von der Stadt

Auch in der Weseler Stadtinformation kann man kurz vor Weihnachten noch das ein oder andere Geschenk besorgen, natürlich stets mit Bezug zur Hansestadt. Hier gibt es Weihnachtsbaumkugeln mit einem jährlich wechselnden Motiv, eine Bio-Eselmilchseife aus Xanten in zwei verschiedenen Sorten und auch die Esel-Magneten sind ein echter Verkaufsschlager. Das Weseler Symboltier ist hier auch als Kuscheltier erhältlich.

Gutscheine werden gern verschenkt Die Suche nach dem perfekten Weihnachtsgeschenk kann frustrierend sein. Viele Menschen in Deutschland gehen deshalb lieber auf Nummer sicher und verschenken einen Gutschein oder gleich Geld – laut dem Statistikportal Statista planen dies 44 Prozent der Erwachsenen für Weihnachten 2023. Auch Lebensmittel und Süßwaren werden gern verschenkt, sie kommen auf 37 Prozent. Dicht dahinter folgen Spielwaren mit 34 und Kleidung mit 32 Prozent.

Wer sich für die Geschichte der Hansestadt interessiert, dürfte sich über eines der Bücher aus der Stadtinformation freuen. Auch der Genuss kommt hier nicht zu kurz, neben dem Wesel-Kaffee mit passender Tasse, werden auch alkoholische Getränke angeboten.

Eine Auswahl aus 60 eigenen Spirituosen und etwa 350 Weinsorten gibt es außerdem bei der alten Kornbrennerei Bovenkerck in Hamminkeln-Ringenberg. Kaufen kann man die Flaschen entweder vor Ort an der Hauptstraße 31 oder online über die Homepage der Brennerei.

