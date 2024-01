Wesel: Über 600 Menschen zeigen Haltung gegen Antisemitismus

Wesel Im Weseler Willibrordi-Dom ermuntern viele Redner unter dem Motto „Sag Stopp! Zeig Haltung!“ hinzuschauen und sich gegen Rassismus zu stellen.

Deutlicher konnte das Signal kaum sein: Mit zahlreichen Stop-Schildern machten Schülerinnen und Schüler des Andreas-Vesalius-Gymnasiums symbolisch klar, dass in Wesel kein Platz für Antisemitismus und Rassismus ist. Dass dies während der bewegenden Gedenkfeier anlässlich der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz im Jahr 1945 nun im Weseler Dom mit aktuellen Ereignissen der vergangenen Monate verbunden wurde, zeigte die Aktualität dieses Themas.

Kritisch hinschauen, um die Demokratie zu verteidigen

Schon bei seiner Begrüßung machte Pfarrer Thomas Bergfeld deutlich: Dieser Gedenktag sei „kein Tag zum Jubeln“, auch wenn man 1945 nach dem Ende des schrecklichen NS-Regimes und durch die Befreiung des KZ Auschwitz habe aufatmen können. „Zwar gehören Konzentrationslager der Vergangenheit an – Antisemitismus und Rassismus jedoch leider nicht.“ Dies lasse einem den Atem stocken, so der evangelische Geistliche. Auch Pastoralreferentin Carolin Bösing betonte: „Wir müssen kritisch hinschauen, um unsere freiheitliche Demokratie zu bewahren, damit das Leben für alle lebenswert bleibt.“ Dies gelte übrigens nicht nur für Christen.

Aus allen Teilen des gesellschaftlichen Lebens der Hansestadt waren Besucher zu der Gedenkfeier gekommen. Foto: Markus Weißenfels / FUNKE Foto Services

Bürgermeisterin Ulrike Westkamp ging unterem anderem auf die Geschehnisse im Nahen Osten seit dem 7. Oktober ein: „Jeder Toter ist einer zu viel, jeder Hass führt zu noch mehr Hass.“

Seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel werde in Deutschland eine Debatte über den sogenannten „importierten“ Antisemitismus“ geführt. Gemeint sei, dass junge Menschen – oft aus mehrheitlich muslimischen Ländern – ihre Wut gegen den Staat Israel in Deutschland ausleben. „Diese Form des Antisemitismus gibt es. Es wäre naiv zu glauben, dass es ihn nicht in Wesel gibt“, so Westkamp, die als Mittel, dagegen Leben, Liebe, Hoffnung und Mut auflistete. Erschüttert und beängstigend zeigte sie sich, dass Antisemitismus in jüngster Zeit ganz offen zutage tritt.

Ulrike Westkamp: „Antisemitismus ist immer menschenverachtend“

Antisemitismus habe viele Formen, so Westkamp: „Er ist in keiner Form hinnehmbar. Er ist immer menschenverachtend!“. Die Bürgermeisterin zeigte sich aber zugleich auch dankbar, dass große Teile der Bevölkerung dem die Stirn bieten: „Überall in Deutschland gehen heute Menschen auf die Straße. Sie haben genug von diesen abscheulichen Phantasien.“ Es brauche mutige Menschen, die sich entgegenstellen, die Hassparolen nicht tolerieren.





Emotional waren die vielen Zitate zum jüdischen Leben von früher und heute, die AVG-Schüler vortrugen und die Kirchenbesucher raten ließen, aus welcher Zeit die Sätze wohl stammten. Die Schilderungen zeigten eindrucksvoll, dass Antisemitismus in unserer heutigen Gesellschaft auch bei uns in Deutschland noch lange nicht überwunden ist.

Sehr gut besucht war die Gedenkfeier anlässlich des Jahrestages der Befreiung von Auschwitz im Willibrord-Dom. Foto: Markus Weißenfels / FUNKE Foto Services

Wie wichtig unser Grundgesetz ist, machten dann weitere Jugendliche deutlich, indem sie die ersten fünf Artikel unserer Verfassung aufgriffen und den über 600 Besuchern im Dom die davon ausgehenden Botschaften mit auf den Weg gaben – einerseits mit Gesten, gemeinsamem Nachsprechen und schließlich auch noch mit selbst gestalteten Bottons zu den Themen Würde des Menschen, Persönlichkeitsentfaltung, Gleichheit vor dem Gesetz sowie Religions- und Meinungsfreiheit. Musikkurse und ein Chor sorgten für den festlichen Rahmen der Feierstunde, an deren Ende die Besucher langanhaltenden Applaus spendeten.

Wolfgang Jung: Die Gesellschaft ist gefordert – auf allen Ebenen

Wolfgang Jung, Vorsitzender des Jüdisch-Christlichen Freundeskreises, dankte für die Gestaltung des Gedenktages, und erinnerte daran, dass die vom NS-Regime hervorgerufenen Grausamkeiten und Schrecken bis in die heutige Zeit nachwirken. Zugleich mahnte er, dass unsere Betroffenheit in einer aktiven Haltung münden müsse: „Nie wieder ist jetzt!“, sagte Jung und ergänzte: „Für unsere Gesellschaft ist es unentbehrlich, auf allen Ebenen Haltung zu zeigen.“

