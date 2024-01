Wesel und Umgebung: Wann und wo Tannenbäume angeholt werden

Wesel/ Hamminkeln/ Schermbeck Die Weihnachtszeit ist vorbei und die meisten Tannenbäume sind abgeschmückt. Bei der Abholung helfen Vereine und Pfadfindergruppen.

In der Regel wird der geschmückte Weihnachtsbaum bis zum Fest der Heiligen drei Könige am 6. Januar stehen gelassen und dann abgeschmückt. In Wesel, Hamminkeln, und Schermbeck werden die Bäume danach unter anderem traditionell von beheimaten Vereinen und Pfadfindergruppen eingesammelt und entsorgt, aber auch der ASG ist etwa fürs Entsorgen zuständig.

Die Entsorgung der Tannenbäume durch den ASG in Wesel findet am Samstag, 13 Januar, an folgenden Standorten statt: Von 9.30 bis 10.30 Uhr in Lackhausen (am Wendehammer in der Konrad-Duden-Straße) sowie in Obrighoven (am Neuen Friedhof, Am Langen Reck 5), in Bislich auf dem Dorfplatz (In den Plenken). Weiter geht es von 11 bis 12 Uhr in Blumenkamp (Grundschulhof Feuerdornstraße), in Büderich beim Restaurant Wacht am Rhein (Rheinallee 30). Von 13 bis 14 Uhr gibt es eine Sammelstelle in Ginderich (Marktplatz) und auf dem Fürstenberg (Parkplatz Rundsporthalle, An de Tent). Von 13 bis 14.30 Uhr werden in der Feldmark (Marktplatz) Bäume entgegengenommen, zuletzt von 14.30 bis 16 Uhr in Flüren (Sportplatz, Flürener Weg) sowie in der Stadtmitte am Kornmarkt.

Das kommunale Entsorgungsunternehmen bittet darum, die Weihnachtsbäume ohne Lametta oder Schmuck zu den Standorten zu bringen. Die Bäume werden zudem zu jederzeit auch kostenlos am Wertstoffhof (Werner-von-Siemens-Straße) entgegengenommen.

Tannenbaum-Entsorgung: So sieht es in Hamminkeln aus

Die Vereine und Pfadfindergruppen starten unabhängig von den Entsorgungsunternehmen mit der Sammelaktion. In Wesel organisieren sich am 13. Januar die Evangelische Jugend Wesel, die THW-Jugend, die NaJu und die Eine-Welt-Gruppe Wesel, um in Obrighoven, Wittenberg, Schepersfeld, im Schillviertel und in der Innenstadt Nord von 9 bis 13 Uhr die Bäume einzusammeln. Die Bislicher Messdiener beginnen ebenfalls am 13. Januar um 9 Uhr. Auch die Flürener Pfadfinder vom DPSG sind zu dieser Zeit in Flüren und Diersfordt unterwegs.

Auch die Pfadfinder des DPSG-Stamms Schermbeck starten, mit Terminvereinbarung und einem festgelegten Obulus in Höhe von drei Euro, am Samstag, 6. Januar. Des Weiteren bieten sie einen Ausweichtermin am 13. Januar an. Über die Internetseite der Pfadfinder (www.https://dpsg-schermbeck.chayns.site/) kann ein Termin vereinbart werden.

So sieht es in Hamminkeln aus: Am Dreikönigstag startet die Volleyball-Damenmannschaften von Blau-Weiß Dingden mit der Abholaktion. Der SV Ringenberg, die Pfadfinder Hamminkeln, DPSG St. Maria Himmelfahrt und die Jugend der Handball-Spielgemeinschaft Haldern-Mehrhoog-Isselburg sammeln die Tannenbäume am Samstag, 13. Januar ein. Die Handballer bitten die Mehrhooger darum, die Bäume bis 9.30 Uhr gut sichtbar an die Straße zu stellen. Die Grünschnittannahne an der Güterstraße ist ebenfalls an diesem Tag mit einer verlängerten Öffnungszeit von 8 bis 16 Uhr geöffnet. (al)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wesel / Hamminkeln / Schermbeck