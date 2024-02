Wesel und Umland: E-Bike-Boom vorbei – gibt es jetzt Rabatte?

Wesel/Hamminkeln/Schermbeck Der E-Bike-Markt hat einen Boom erlebt, doch mittlerweile gibt es eine Trendwende. So reagieren Händler aus Wesel, Schermbeck und Hamminkeln.

„Ab auf die Fiets“ hieß es in den vergangenen Jahren für viele Leute, die vor allem während der Corona-Pandemie mit ihren vielen Einschränkungen das Radfahren für sich entdeckt oder wiederentdeckt haben. Der Verkauf von E-Bikes boomte wie nie zuvor, doch dieser Trend hat sich mittlerweile geändert, berichten Fahrradhändler aus Wesel, Hamminkeln und Schermbeck.

So wie Tobias Feldmann. Der Junior-Chef bei Zweirad Feldmann in Dingden bestätigt, dass von einem E-Bike-Boom nicht mehr die Rede sein könne. „Das Jobrad – also das Firmenleasing – läuft allerdings noch ganz gut“, ergänzt der Fahrradhändler, der von einer Sättigung des Marktes bei den elektrisch unterstützten Rädern spricht: „Die großen Händler bleiben auf den E-Bikes sitzen. Ich gehe davon aus, dass bei denen die Preise purzeln werden, also hohe Rabatte gewährt werden.“ Für seinen Fahrradladen, der E-Bikes zwischen 2000 und 6000 Euro im Angebot hat, gelte das jedoch nicht: „Für uns bedeutet das nur eine Verlagerung der Tätigkeit: Weg vom Verkauf, hin zur Werkstatt.“ Noch sei es etwas zu kalt und zu nass, aber sobald die Sonne öfter herauskommt und es wärmer wird, rechnet er mit viel Arbeit im Service: Wartungen und Reparaturen seien dann an der Tagesordnung.

E-Bikes: So schätzen Händler aus Schermbeck und Wesel den Markt ein

Genau das kann sein Kollege Dominik Spahn vom Schermbecker Bike-Shop nur bestätigen: „Der Verkauf ist stark zurückgegangen. Nach Corona hat das normale Leben wieder eingesetzt – die Menschen können auch wieder Reisen und andere Dinge unternehmen.“ Der 29-jährige Fahrradhändler spricht von einem Höhepunkt beim E-Bike-Boom Anfang/Mitte des Jahres 2023. „Ich habe das rechtzeitig erkannt und deshalb auch nicht zu viele Räder auf Lager, daher gelten bei mir die ganz regulären Verkaufspreise.“ Auch Spahn rechnet mit viel Arbeit in seiner Werkstatt, ohne die er nur schlecht leben könne: „Nach 500 bis 1000 Kilometern wird die erste Inspektion für die E-Bikes empfohlen.“ Der Schermbecker ist sich ebenfalls sicher, dass er sich, sobald sich der Frühling von seiner schönen Seite zeigt, über Arbeit nicht beklagen können wird.

Marcus Kirschstein arbeitet an einem Fahrrad in der Fahrradwerkstatt der Firma Strößer in Wesel. In Kürze beginnt wohl die Radfahrsaison, was für ihn viel Arbeit bedeutet. Foto: Markus Weißenfels / FUNKE Foto Services

Birgit Strößer führt mit ihrem Mann Klaus das Geschäft Zweirad Strößer in Obrighoven. Auch sie sagt: „Der Corona-Boom bei den E-Bikes ist abgeflaut.“ Die Preise seien aktuell in ihrem Laden relativ stabil. Einerseits hätten ihre Lieferanten bereits Preiserhöhungen für dieses Frühjahr angekündigt, andererseits merke man bei den Kunden auch die Zurückhaltung an, weil das Geld nicht mehr so locker sitze, wie noch vor ein paar Jahren.

Fahrradhändler aus Wesel kann keinen Einbruch im Verkauf erkennen

Fahrradhändler Bernd Vorstius aus der Weseler Innenstadt sagt: „Aus meiner Sicht ist der Trend bei den E-Bikes ungebrochen, für uns sind sie weiterhin ein Wachstums-Faktor.“ Und er spricht sogar von einer „enormen Innovation“, die in seinem Weseler Geschäft bald ab 4999 Euro angeboten würde: „Ein ganz neuartiges E-Bike mit einem Neun- oder Zwölf-Gang-Elektromotor, der bis zu 90 Newtonmeter schafft und wartungsarm bis etwa 12.000 Kilometer ist.“

Auch beim beliebten NRZ-Radwandertag sind immer mehr E-Bikes am Start. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Kai Kunze bietet in Brünen in seinem Fahrradschuppen zwar keinen Verkauf von E-Bikes an, wartet und repariert diese jedoch. Er kann natürlich die Fahrradszene auch ganz gut beurteilen: „Es ist ein Irrglaube, E-Bikes seien nur was für ältere Leute. Ich sehe auch schon Zehnjährige mit E-Bikes herumfahren, frage mich aber, ob das dann sinnvoll ist, wenn der Muskelapparat noch im Aufbau ist.“ Kunze geht auch davon aus, dass in Kurze in seiner Werkstatt der Ansturm beginnen wird: „Meist zieht es die Leute ab März/April raus aufs Fahrrad. Bei E-Bikes sollten ab etwa 500 Kilometern die Speichen mal nachgezogen werden.“

Daniel Meier ist Inhaber des Fahrradgeschäftes Alpenfiets in Wesel. Er sagt: „Bei uns ist die Nachfrage an E-Bikes gleich hoch geblieben, was vor allem wohl mit dem attraktiven Firmenleasing zusammenhängt.“ In diesem Zusammenhang schildert er noch eine ganz andere Beobachtung: „Da viele ihr E-Bike für den Weg zur Arbeit nutzen, machen die auch keine Winterpause, in denen das Rad im Keller bleibt. Bei solch milden Wintern wie im Moment kann mach gut ganzjährig fahren.“ Meier schildert seine Erfahrung: „Mittlerweile kaufen rund 90 Prozent unserer Kunden E-Bikes und nur noch etwa 10 Prozent normale Fahrräder.“ Aber, ob mit Elektromotor-Unterstützung oder reiner Muskelkraft: Gefietst werde am Niederrhein immer gerne, so der Chef von Alpenfiets.

