Wesel/Voerde/Witten Die Polizei in Wesel sucht nach mutmaßlichen EC-Karten-Betrügern und hat Fotos der Männer veröffentlicht. Sie fragt: Wer kennt die Verdächtigen?

Die Kreispolizeibehörde Wesel sucht öffentlich mit Fotos nach zwei mutmaßlichen EC-Karten-Betrügern. Die beiden Männer bezahlten demnach im September vergangenen Jahres in Läden in Wesel, Voerde und Witten mit nachgemachten EC-Karten. Hierbei gingen sie mehrfach an die Kasse, kauften für einen geringen Betrag Gutscheine für digitale Produkte ein und ließen sich jeweils Bargeld auszahlen. Dadurch entstand ein Schaden im unteren fünfstelligen Bereich, heißt es von der Polizei.

Die Polizei sucht nach diesen beiden Verdächtigen mit Fotos. Foto: Kreispolizei Wesel / Polizei

Ein Richter des Amtsgerichtes Duisburg hat jetzt die Bilder aus den Überwachungskameras der Läden zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben. Dabei stehen für die Ermittler in erster Linie die Fragen im Mittelpunkt: Wer kennt die Täter? Wo halten sich die Männer heute auf? Bei dem ersten Tatverdächtigen handelt es sich um einen Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 18 Jahren. Er hat eine schlanke Statur, schwarze Haare mit einem einrasierten Blitzmuster am Hinterkopf. Der zweite Verdächtige ist zwischen 18 und 27 Jahre alt, hat eine dickliche Statur, schwarze Haare und führte ein I-Phone mit sich. Wer Hinweise zu den Verdächtigen machen kann, soll sich telefonisch unter 0281 / 107-0. Weitere Bilder sind hier im Fahndungsportal der Polizei zu finden.

