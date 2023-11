Wesel: Was sich Kinder für die Zukunft wünschen

Wesel Schülerinnen und Schüler der GGS Innenstadt haben den Ratssaal in Wesel mit selbstgemalten Bildern von der Erde geschmückt.

34 bunte Bilder der Erde schmücken seit zwei Monaten den Ratssaal des Weseler Rathauses. Gemalt wurden sie von Schülerinnen und Schülern der Gemeinschaftsgrundschule Innenstadt im Rahmen des Weltkindertags. Unter dem Motto „Jedes Kind braucht eine Zukunft!“ beschäftigten sich die Kinder im vergangenen September mit der Geschichte der Kinderrechte.

„Früher hatten Kinder nur wenig Rechte. Viele konnten gar nicht zur Schule gehen, weil sie früh arbeiten gehen mussten“, erklärt Bürgermeisterin Ulrike Westkamp den Kindern bei einem gemeinsamen Besuch der Ausstellung. Ein wichtiger Meilenstein sei die UN-Kinderrechtskonvention, die am 20. November 1989 von den Vereinten Nationen verabschiedet wurde. Seitdem wird jedes Jahr am 20. November der Tag der Kinderrechte gefeiert.

Wie die Welt in Zukunft aussehen könnte, brachten die Schülerinnen und Schülern mit Buntstiften zu Papier. Einige Kinder stellten die Vielfalt der Gesellschaft in den Vordergrund, malten verschiedene Flaggen, Menschen und Tiere auf die Erdkugel. Andere machten mit ihren Gemälden aber auch auf Missstände aufmerksam.

Die Kinder setzten verschiedene Schwerpunkte bei ihren Bildern. Foto: Markus Joosten / FUNKE Foto Services

So zum Beispiel die neunjährige Medina. Auf ihrem Bild ist eine bunte Erdkugel zu sehen. Im Wasser schwimmen viele Fische – aber auch Müll. „Viele schmeißen ihren Müll nicht richtig weg“, meint die Viertklässlerin. Der lande dann im Meer, was die Meeresbewohner in Gefahr bringen kann. Dass die Welt in 100 Jahren so aussieht, kann aber noch verhindert werden. Medinas Lösungsvorschlag: „Mehr recyceln!“

Was sich Kinder in Wesel für die Zukunft wünschen

„Unsere modernen Kinderrechte sind sehr vielseitig“, erklärt Bettina Böhmer von der Unicef-Arbeitsgruppe Wesel den Kindern. Dazu zähle unter anderem das Recht auf Gleichheit, Gesundheit und Bildung. „Aber auch das Recht auf eine freie Meinung ist sehr wichtig“, betont sie. Auf bunte Fähnchen konnten die Schülerinnen und Schüler im September deshalb schreiben, was sie sich für die Zukunft wünschen.

Auch diese Fähnchen hängen seit September an den Wänden des Ratssaals. „Vielleicht inspiriert das ja den ein oder anderen Politiker aus dem Stadtrat“, sagt Böhmer zwinkernd. Leicht umsetzen lässt sich allerdings nicht jeder Wunsch der Kinder. „Ich wünsche mir, dass es keine Flutkatastrophen mehr gibt“, steht auf einem Fähnchen geschrieben. Andere wünschen sich „Frieden auf der Welt“ und „ein warmes Bett zum Schlafen“. Ein Junge verfolgt eher simplere Pläne und wünscht sich 100 Euro.

Die Bilder und Fähnchen der Grundschüler können während der regulären Öffnungszeiten des Rathauses angesehen werden. Sie hängen noch bis zur nächsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 30. November im Ratssaal.

