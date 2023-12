Weseler Autorenpaar bringt neues Kinderbuch heraus

Wesel/Aachen „Leopold trödelt!“ heißt die Lektüre für Kinder im Vorschulalter. Es schildert Alltagssituation, die vielen Eltern bekannt sein dürften.

Das aus Wesel stammende Autorenpaar Annika Kuhn und Martin Grolms hat ein neues Buch veröffentlicht – wieder geht es um den kleinen Löwen. „Leopold trödelt!“, heißt das Kinderbuch, zu dem die beiden Autoren die Anregungen aus den Trödeleien ihrer drei Kinder gewonnen haben. „Trödeln gehört bei uns zum Alltag“, schildert Grolms das tägliche „Drama“ seines Jüngsten. „Normalerweise ist der Weg zur Schule von Lutz nur zehn Minuten zu Fuß – aber wir brauchen mindestens immer eine halbe Stunde“, so der 47-Jährige. Der kleine Junge findet unterwegs einfach so viel zu interessant: Jede Kastanie, jeder Stock wird aufgehoben, schildert der Autor. Auch seine Tochter Emma trödelt auf dem Weg zum Kindergarten und begeistert sich vor allem für Steine: „Einmal war sie wirklich überzeugt, einen Drachenzahn gefunden zu haben“, lacht Martin Grolms.

Die große Trödelei: Jeden Morgen das gleiche Drama

Die Eltern des Löwen Leopold sehen in der Geschichte nicht, dass der kleine Löwe äußerst beschäftigt ist: Er beobachtet Vögel und findet Kastanien, er entdeckt sein Spiegelbild im Löffel und kämpft gegen einen Riesen. Nicht immer können Eltern die dafür nötige Geduld aufbringen. Das lustige Vorlesebuch für Kinder zwischen drei und fünf Jahren vermittelt mit Humor und Verständnis zwischen gestressten Großen und entspannten Kleinen. Jeden Morgen das gleiche Drama: Leopold ist nicht so schnell wie seine Eltern möchten. Sie ärgern sich, weil der kleine Löwe so lange braucht. Wer selbst Kinder hat, dem dürfte das bekannt vorkommen. Was die Großen allerdings nicht bemerken: Leopold braucht nun mal Zeit und seine volle Aufmerksamkeit, denn die Welt groß und voller kleiner Wunder.

„Leopold trödelt“ ist das zweite Buch der Leopold-Reihe vom Gruhnling-Verlag. „Alle Eltern kennen das“, weiß Autor Martin Grolms. „Wir takten den Morgen ganz genau durch, damit wir nicht zu spät in den Kindergarten kommen, in die Schule oder zur Arbeit. Aber Kindergartenkinder haben noch kein Zeitgefühl. ‚In zehn Minuten müssen wir los‘ hat für sie quasi keine Bedeutung.“ Da ist der Konflikt schon vorprogrammiert.

Das Kinderbuch „Leopold trödelt“ ist ein liebevolles Vorlesebuch für neugierige Kinder von 3 bis 5 Jahren. Foto: AK / PR

„Trödeln ist bei Kindern normal. Erst ab dem Grundschulalter entwickeln sie langsam ein Zeitgefühl“, berichtet Annika Kuhn aus eigener Erfahrung. Die 40-Jährige hat das Buch illustriert und das Layout entwickelt. „Auch wenn man sich Mühe gibt, manchmal fällt es schon schwer, entspannt zu bleiben, wenn das Kind nicht frühstückt, weil das Butterbrot aussieht wie ein Vogelnest.“ So passiert es Leopold im neuen Buch.

Das Autorenehepaar aus Wesel wohnt mittlerweile mit seiner Familie in der Nähe von Aachen. „Eltern müssen sich damit abfinden, dass Kinder nicht schneller werden, wenn Vater oder Mutter ungeduldig, wütend oder genervt sind“, ergänzt Grolms. „Je mehr du drängelst oder schimpfst, desto anstrengender wird es für die ganze Familie.“ Genau darum geht es in „Leopold trödelt“. Grolms und Kuhn wollen zwischen Groß und Klein vermitteln und fordern die Eltern auf, sich auch mal an das Tempo der Kinder anzupassen statt umgekehrt – das komme letztlich allen zugute. Das Konzept ihrer Kinderbuch-Reihe Leopold beschreiben die beiden Autoren so: Eltern von Kindern im Alter zwischen drei bis fünf Jahren haben es nicht leicht: Trotzphasen, Wutausbrüche und Selbstbestimmungswünsche rauben den letzten Nerv.

Das dritte Leopold-Buch ist bereits in Planung

Das Buch „Leopold trödelt“ ist über jede Buchhandlung zu bekommen und kostet 12,90 Euro. Und auch an ein drittes Leopold-Buch ist bereits geplant: „Wahrscheinlich wird es ,Leopold ist wütend‘ heißen“, verrät Martin Grolms schonmal – auch eine Situation, die wohl den meisten Eltern gut bekannt vorkommen müsste. (jok)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wesel / Hamminkeln / Schermbeck