Weseler Bürgermeisterin: „Dürfen Ukraine nicht vergessen“

Wesel Ulrike Westkamp traf ihren ukrainischen Kollegen Serhij Rieznik. 2024 sollen die Räte über eine neue Städtepartnerschaft abstimmen.

In Leipzig hat jetzt die sechste deutsch-ukrainische kommunale Partnerschaftskonferenz stattgefunden. Auch Wesel, vertreten durch Bürgermeisterin Ulrike Westkamp und Stadtsprecher Swen Coralic, und Novomoskovsk, vertreten durch Bürgermeister Serhij Rieznik, wohnten der Konferenz bei. Eingeladen waren sämtliche deutsche Kommunen, die bereits eine Städtepartnerschaft mit einer ukrainischen Kommune pflegen, sowie Städte und Gemeinden, die dabei sind, eine neue Partnerschaft einzugehen. Ebenso wurden die ukrainischen Partnerstädte eingeladen. Es war die bisher größte Konferenz dieser Art mit über 550 Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

Während des Kongresses in Leipzig diskutierten Bürgermeisterin Ulrike Westkamp und Bürgermeister Serhij Rieznik über weitere mögliche Schritte hin zu einer dauerhaften Städtepartnerschaft. „Wir dürfen die Menschen in der Ukraine nicht vergessen. Das Land kämpft weiter an mehreren Fronten gegen den russischen Aggressor. Dennoch müssen wir uns bereits jetzt Gedanken machen, wie wir die Städtepartnerschaft nachhaltig auf die Beine stellen können. Ich bin froh, dass ich mich mit meinem Kollegen Serhij Rieznik austauschen konnte“, fasst Bürgermeisterin Westkamp das Treffen mit ihrem ukrainischen Amtskollegen zusammen.

2024 stimmt Wesel ab

Gemeinsam verständigten sich Westkamp und Rieznik darauf, auf Wunsch von Novomoskovsk im kommenden Jahr die Räte beider Städte über eine dauerhafte Städtepartnerschaft entscheiden zu lassen. Falls die politischen Gremien der Städtepartnerschaft zustimmen, sollte ein Partnerschaftsvertrag sowohl in Novomoskovsk als auch in Wesel unterzeichnet werden. Ebenfalls angedacht ist, 2024 eine Kinder- bzw. Jugendfreizeit für ukrainische Kinder in Wesel auf die Beine zu stellen.

Fest steht bereits, dass 2024 im Rahmen einer kleinen Ausstellung im Rathaus Bilder (Fotografien) aus der Stadt Novomoskovsk zu sehen sein werden. Zudem ist ein erneuter Hilfstransport denkbar. Die Stadt Novomoskovsk wird dazu zeitnah weitere Bedarfe melden. Bürgermeister Serhij Rieznik bedankte sich zudem herzlich für den Weseler Hilfstransport. Das Krankenhaus in Novomoskovsk nahm die Spenden mit Freudentränen entgegen, berichtete Bürgermeister Rieznik.

