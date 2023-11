Weseler Einzelhändler bieten Adventsaktion für Kunden

Wesel In der Vorweihnachtszeit haben einige Geschäftsinhaber besondere Angebote und öffnen ein Türchen. Los geht‘s am 1. Dezember.

In der Vorweihnachtszeit wünschen sich die Händler volle Läden und die Kunden einladende Angebote. Um auf sich aufmerksam zu machen, haben sich einige Weseler Geschäftsleute etwas einfallen lassen. Unter dem Titel „Gemeinsam.Wesel.“ organisieren sie eine Adventsaktion: Jeden Tag hält ein anderes Geschäft etwas Besonderes für die Kundschaft bereit.

Aus der anfänglichen Aktion „Elf Tage – elf Türchen“ sind inzwischen 14 teilnehmende Läden geworden. Vom 1. bis 16. Dezember bieten sie jeweils einen Tag lang in ihren Geschäften Rabatte, Gratisartikel oder andere besondere Angebote – was genau, wollen die Geschäftsleute tagesaktuell bekanntgeben. „Die Händler wollen sich gemeinsam präsentieren, um den Standort zu stärken“, sagt Marion Day, Inhaberin des Modegeschäftes My Day Dress. Die Aktion werde nicht einmalig bleiben, ergänzt Moritz Hippich vom Forever Designbüro, sondern soll jährlich wiederholt werden. Außerdem wollen sich die Geschäftsinhaber künftig auch bei anderen Gelegenheiten und Veranstaltungen mit Aktionen einbringen.

Das bieten die Händler in der Innenstadt

Die Händler informieren ihre Kundschaft jeweils morgens um neun Uhr mit einem Posting auf den Facebook- und Instagram-Kanälen von „Gemeinsam.Wesel“ über das Angebot des Tages, ebenso über die Facebook- und Instagram-Auftritte von Wesel-Marketing. Dann erfahren Interessierte, was sich hinter dem Händler-Türchen verbirgt. Wer nicht in den Sozialen Medien unterwegs ist, erkennt das jeweilige Geschäft an einer grünen Nummer und einem Plakat im Schaufenster.

Bisher beteiligt sind: Axt Optik, Babiacki, Schuhhaus Dismer, Goldschmiede Dungs, Galeria Kaufhof, Haffke Fashion, HaJüs Laden, Home is where your heart is, Iserloh Hören & Sehen, My Day Dress, Unterwegs, Wohntrend, die Stadtinformation und der Spargel- und Obsthof Heinen. Weitere Händler können sich noch unter der Kontaktadresse kontakt@gemeinsam-wesel.de für eine Teilnahme anmelden, Interessierte können spontan noch aufgenommen werden. (rme)

