Weseler Firma als Ziel: Ein Tipp aus Irland stoppt Hacker

Wesel Cyberkriminelle haben eine Weseler Firma ins Visier genommen. Doch ein Hinweis aus dem Ausland verhinderte in letzter Sekunde den Angriff.

Ein Unternehmen aus Wesel ist offenbar nur knapp einem Cyberangriff entgangen. Wie die zuständige Polizei aus Duisburg jetzt berichtete, verhinderte ein Tipp aus dem Ausland, dass die Hacker zuschlagen konnten. Laut einer Pressemitteilung erhielt das Fachkommissariat für die Bekämpfung von Cyberkriminalität am vergangenen Donnerstag, 1. Februar, einen Warnhinweis von irischen Ermittlungsbehörden. Das in Irland verantwortliche Garda National Cyber Crime Bureau informierte die Duisburger Polizei, dass ein Cyberangriff auf eine Firma in Wesel kurz bevorstehen würde.

Die Spezialisten der Duisburger Polizei reagierten demnach schnell: Der Geschäftsführer des bedrohten Unternehmens konnte ermittelt und mithilfe der Kreispolizei in Wesel verständigt werden. Die Duisburger Cybercrime-Abwehrspezialisten informierten den Unternehmer über potenzielle Angriffsziele in seiner Firma und mögliche Abwehrmaßnahmen, die er sofort in die Tat umsetzte. Durch die internationale Zusammenarbeit der irischen Behörden und der Duisburger Polizei konnte so finanzieller und logistischer Schaden von dem Weseler Unternehmen abgewehrt werden, heißt es in der Mitteilung.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wesel / Hamminkeln / Schermbeck