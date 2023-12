Weseler Hüttenzauber: Hier sind die schönsten 21 Bilder

Das Regenwetter konnte die Besucher nicht aufhalten. Bei den meisten kommt der neue Weseler Weihnachtsmarkt gut an.

Wesel Das neue Weihnachtsmarkt-Format Weseler Hüttenzauber hat diese Woche Premiere gefeiert. Hier sind die schönsten Bilder vom Wochenende.

Der Erste Weseler Hüttenzauber lief diese Woche im Heubergpark. Besonders schön ist die Atmosphäre auf dem kleinen Park-Weihnachtsmarkt in der Dunkelheit. Am Samstagabend hat sich hier unser Fotograf Arnulf Stoffel umgesehen und die schönsten Bilder in einer Fotostrecke zusammengefasst:

So schön war der Weseler Hüttenzauber So schön war der Weseler Hüttenzauber Bei schmuddeligem Regenwetter laufen am 9.12.2023 die Besucher über den Weihnachtsmarkt im Heuberpark von Wesel. Foto: Arnulf Stoffel

Außerdem hat unsere Reporterin Emma Best am Samstagabend mit Besuchern, Ausstellern und Veranstaltern gesprochen. Den Artikel lesen Sie hier.

