Weseler Projektchor präsentiert das Gabriel-Oratorium

Wesel Wie ein Gespräch zwischen dem Engel Gabriel und Maria ausgesehen haben könnte, wird in der Weseler Martini-Kirche musikalisch erzählt.

Durch die Wochenendstille rund um die Martini-Kirche in Wesel erklingt derzeit an einem jeden Samstag munterer Chorgesang. Denn immer dann kommt ein Projektchor unter der Leitung von Barbara Hochgürtel zusammen, um für die Aufführung des Oratoriums „Gabriel – Im Auftrag des Herrn“ zu proben. Damit sind die rund 50 Sängerinnen und Sänger bereits seit Ende August befasst und nun wird es langsam ernst: Die Aufführung ist für Sonntag, 17. Dezember, geplant.

Die Zeit ist dafür ausnehmend gut gewählt, denn das Oratorium beschäftigt sich mit einer Frage, die perfekt in den Advent passt: „Wie hat der Engel Gabriel, Maria, die später Mutter Jesu wird, eigentlich überzeugt, sich auf die Zumutung Gottes einzulassen?“ Autor und Komponist Thomas Gabriel, ist überzeugt, dass es ganz und gar unvorstellbar ist, dass die junge Frau einfach so „Ja“ gesagt hat, ohne weiter nachzufragen. Mindestens die Frage: „Wieso ausgerechnet ich?“, werde sie doch gestellt haben, so die These.

Fiktives Gespräch zwischen Engel und zukünftiger Mutter Gottes

Doch im Lukas-Evangelium, das die Verkündigung berichtet, ist nichts von einem solchen Gespräch zwischen Maria und dem Engel Gabriel zu finden. Umso interessanter ist das fiktive Gespräch, dass der Autor Thomas Gabriel zwischen den beiden ersonnen hat. Auf ihre Frage, ob es nicht „Klügere, Reichere, Bedeutendere“ gebe als sie, erklärt er, dass sie nicht Gottes erster Versuch sei, sondern sein letzter, die Menschen zu retten, die immer wieder in die Irre liefen. Um das zu belegen, holt er weit aus und erzählt ihr etwa von der Sintflut, Noah und der Arche oder von der Salzsäule, zu der Lots Frau angesichts der Zerstörung von Sodom und Gomorrha erstarrt.

Das Oratorium wird der Projektchor gemeinsam mit Solisten, Orchester und Band präsentieren. Das E-Piano spielt Autor und Komponist Thomas Gabriel selbst, während die Gesamtleitung bei Barbara Hochgürtel liegt. Die Aufführung beginnt am Sonntag, 17. Dezember, um 18 Uhr in der Martinikirche. Karten sind im Vorverkauf für 17 Euro bei den Buchhandlungen Mayersche und Korn, Schreibwaren Tönnes und im Pfarrbüro an der Martinistraße erhältlich. Schülerinnen und Schüler haben freien Eintritt.

