Weseler übersieht Pkw: Fünf Menschen bei Unfall verletzt

Bei einem Unfall in Alpen werden am Sonntagabend fünf Menschen verletzt.

Alpen/Wesel Ampel war außer Betrieb: Nach einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge musste die Grüntal-Kreuzung in Alpen für über zwei Stunden gesperrt werden.

Bei einem Unfall am Sonntagabend gegen 19 Uhr an der Kreuzung Weseler Straße/Xantener Straße (Grüntal-Kreuzung) in Alpen wurden fünf Menschen zum Teil schwer verletzt. Ein 29-jähriger Mann aus Wesel war mit seinem Pkw auf der Weseler Straße in Richtung Wesel unterwegs. Er fuhr laut Polizei in den Kreuzungsbereich ein, ohne auf den von links kommenden, vorfahrtberechtigten Pkw zu achten. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Die Ampel war zu diesem Zeitpunkt außer Betrieb.

In dem zweiten Pkw befanden sich neben dem 52-jährigen Fahrer aus Schwerte noch drei weitere Personen, ebenfalls aus Schwerte. Alle Beteiligten wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser transportiert. Der 29-Jährige sowie eine 81-jährige Beifahrerin aus dem Schwerter Pkw wurden durch den Zusammenstoß schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt, teilt die Polizei mit. Die anderen Beteiligten erlitten leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden. Die Kreuzung war für die Dauer der Unfallaufnahme bis gegen 21.25 Uhr komplett gesperrt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wesel / Hamminkeln / Schermbeck