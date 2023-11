Weseler Winter: Die Eisfläche am Berliner Tor ist eröffnet

Wesel Eislauffans konnten die ersten Runden auf der Bahn in Wesel drehen. Drei Wochen lang gibt es rund um die Eisfläche diverse Angebote.

Endlich gibt‘s wieder eine Eisbahn am Berliner Tor: An diesem Wochenende wurde der Weseler Winter offiziell eingeläutet. Mit dem Eisstockschießen der Ordnungshüter ging es los. Die Rockschule von Marco Launert war zur Eröffnung mit Kids aus Emmerich, Bocholt, Rhede, Hamminkeln, Voerde und Wesel vor Ort.

Drei Wochen lang steht die Eisbahn nun am Berliner Tor, an den Vormittagen können Kitas und Grundschulen ihre Runden drehen. Auch das Krumme-Weihnachtszelt inklusive Außengastronomie ist wieder dabei, an den Samstagen gibt es zudem (Live-)Musik an der Bahn.

Eine Gruppe Besucher spielt Eisstockschießen auf dem Eis am Berliner-Tor-Platz Foto: Karl Banski / FUNKE Foto Services

Die Stadtmeisterschaften im Eisstockschießen werden in diesem Jahr auf zwei abgetrennten Eisstockbahnen stattfinden, das Finale ist an 17. Dezember. Für das Eislaufen zahlen Kinder 3 und Erwachsene 3,50 Euro. Weitere Informationen zu den Aktionen rund um die Eisbahn gibt es unter www.wesel-tourismus.de.

