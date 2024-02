Weselerin (44) hat seltene Krankheit: „Will nicht ins Heim“

Wesel Diane Lueb-Quathamer kämpft mit einer fortschreitenden Erkrankung. Sie will so lange wie möglich Zuhause leben. Dafür sucht sie Unterstützung.

„Möchtest du bei mir bleiben?,“ fragte Diane Lueb-Quathamer ihren Mann vor einigen Jahren. Da waren sie gerade einmal acht Jahre verheiratet. Trotz einer niederschmetternden Diagnose der Ärzte für seine Frau gab es für Stefan Qauthamer nicht den geringsten Zweifel: „Wir haben 2008 geheiratet und ich habe ihr geschworen, in guten wie in schlechten Zeiten zu ihr zu stehen.“ Seine Frau leidet seit 2016 an einer seltenen Autoimmunerkrankung, die der „Multiple Sklerose“ ähnlich ist.

Bei einer solchen Erkrankung liegt eine Fehlfunktion des Immunsystems vor: der Körper bildet sogenannte Autoantikörper gegen körpereigene Strukturen – das Immunsystem greift nun fälschlicherweise körpereigenes Gewebe an und schädigt dieses, gesunde Nervenzellen werden vom Immunsystem attackiert. Da die Erkrankung nicht heilbar ist, verschlechtert sich der Allgemeinzustand des Patienten mit jedem neuen Schub.

Betrug beim Hauskauf: „Wir hatten alles verloren“

Diane Lueb-Quathamer ist jetzt 44 Jahre, ihr Mann Stefan ist 49. Das junge Paar lebte anfangs in Norddeutschland, sie arbeitete bei der Telekom, er als Bauingenieur. Bereits hier meinte es das Schicksal nicht gerade gut mit ihnen. Sie hatten ein Haus erworben, das, wie sich bald herausstellte, ihnen in betrügerischer Absicht verkauft waren war. Nach langen juristischen Streitigkeiten und einem Vergleich vor Gericht mussten sie einen erheblichen finanziellen Verlust hinnehmen. „Wir hatten alles verloren.“

Möglicherweise waren die massiven Stressbelastungen in dieser Zeit der Auslöser für die gravierende Erkrankung. Erste Symptome deuteten noch nicht unbedingt auf eine Autoimmunerkrankung. „Ich dachte, ich würde vielleicht drei Wochen krank sein“, so vermutete Diane Lueb-Quathamer zunächst. Die folgenden Schübe und Anfälle mit chronischen Entzündungen im Gehirn und dem Rückenmark zogen allerdings alarmierende Symptome nach sich: das Atmen fiel ihr schwer, Sehbeschwerden und eine schleichende Inkontinenz traten auf, das Laufen wurde immer beschwerlicher. „Derzeit kann sie nur noch wenige Meter laufen,“ berichtet der Ehemann und ergänzt: „ Es ist zu erwarten, dass die Krankheit voranschreitet und sie dauerhaft auf den Rollstuhl angewiesen sein wird.“

Nach jahrelanger Suche nach einem Umzug nach Wesel konnte das Ehepaar in ein ebenerdiges Haus ziehen. Da Stefan Quathamer einen Raum für seine Tätigkeit im Homeoffice benötigt, ist eine behindertengerechte Wohnung in der Regel zu klein, auch wenn sie über ein geräumiges Badezimmer verfügt. „Solange sie noch kann“, so Stefan Quathamer, „möchte sie die Toilette allein aufsuchen und sich allein waschen.“ Das vorhandene, sechs Quadratmeter große Badezimmer ist allerdings für einen Rollstuhl und die Pflege zu klein.

Unterstützung durch die Pflegekasse reicht nicht

Die Kosten für einen erweiternden Umbau übersteigen allerdings die finanziellen Möglichkeiten der Eheleute, auch die Unterstützung durch die Pflegekasse reicht da nicht aus. Trotz ihrer immer noch bemerkenswerten positiven Lebenseinstellung ringt Diane Lueb-Quathamer um Fassung, denn: „ Ich will nicht ins Heim.“

Damit es mit dem Ausbau eines behindertengerechten Badezimmers doch noch klappt, hat das vom Schicksal geplagte Ehepaar im Internet eine Spendenseite eingerichtet. Unter Spendenseite.de/aktion/70329 sind alle weiteren Informationen zu finden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wesel / Hamminkeln / Schermbeck