WfW zum Haushalt in Wesel: Kombibad ist „völlig überzogen“

Wesel. Die Wählergemeinschaft „Wir für Wesel“ kritisiert die aus ihrer Sicht zu teuren Investitionen. Das werde nachteilige Folgen für die Bürger haben.

Die Wählergemeinschaft „Wir für Wesel“ (WfW) hat sich auf ihrer Haushaltsklausurtagung mit den städtischen Finanzen für die kommenden Jahre befasst. Dabei übt sie Kritik an den aus ihrer Sicht zu teuren städtischen Investitionen wie dem Bau des Kombibades. Bei der derzeitigen Ausgabepolitik werde die Stadt spätestens 2025 in der Haushaltssicherung landen, glaubt die Fraktion.

„Wir haben in den letzten Jahren immer wieder darauf hingewiesen, dass der städtischen Haushalt zwar ein enormes Steueraufkommen aufweist, die Ausgabenseite und dabei insbesondere die völlig überzogenen Investitionen in diverse Freizeitanlagen mit sehr eingeschränktem Nutzen die Stadt und damit die Bürger in Schwierigkeiten bringen werden“, schreibt der Fraktionsvorsitzende Thomas Moll. Nun müssten notwendige Investitionen zum Beispiel in Bildungseinrichtungen verschoben werden, weil das Investitionsvolumen nicht mehr finanzierbar sei.

WfW fürchtet hohe Kosten für Kombibad Wesel

Besonders kritisch sieht die WfW das Kombibad: Der Betrieb werde den Haushalt massiv belasten. Die Fraktion hält die geplanten Besucherzahlen für „völlig überzogen“ und befürchtet auch, dass Personal- und Energiekosten den Betrieb erschweren werden. Und: Die Eintrittsgelder würden mit den steigenden Verlusten des Bades angepasst werden müssen. „Gleichzeitig werden die Belastungen für die Bürger im nächsten Jahr nochmals steigen, alle Gebühren sollen für 2024 angepasst werden.“

Die Fraktion kündigt an, „pauschalen Steuererhöhungen für die Bürger“ nicht zuzustimmen. Auch die Buslinie zum Kombibad mit jährlichen Kosten in Höhe von 500.000 Euro hält die Wählergemeinschaft für eine Fehlplanung: „Es gibt überhaupt keine Beispiele dafür, dass Buslinien in Wesel den Bedarf an Mobilität der Bürger ergänzen oder ersetzen können.“

