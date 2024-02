Wieder Lippe-Hochwasser: Die Lage in Wesel, Hünxe und Gahlen

Wesel/Hünxe/Schermbeck Die Lippe hat bei Dorsten die erste Hochwassermarke überschritten – und der Pegel soll steigen. Wie es in Wesel, Hünxe und Schermbeck aussieht.

So sah es an der Lippe bei Hünxe-Krudenburg am 27. Dezember 2023 aus. Das aktuelle Hochwasser ist aber bisher nicht mit dem Dezemberhochwasser vergleichbar. Foto: Markus Joosten / Wesel

Der Pegelstand in der Lippe steigt nach dem Dauerregen in weiten Teilen von Nordrhein-Westfalen wieder an: An der Messstelle in Dorsten ist bereits deutlich die erste Hochwasser-Warnstufe von 6,50 Metern überschritten worden. Der Lippeverband hat deshalb die Bereitschaft aktiviert. „Wir schließen nicht aus, dass die Lippe in Dorsten am Wochenende die Schwelle zum Hochwassereinsatz (ab 8,50 Meter) überschreitet“, sagte Sprecher Ilias Abawi auf Anfrage der Redaktion. Am Donnerstagmorgen lag der Pegel in Dorsten bei 7,48 Metern.

Wasserstand ist angestiegen

Auch an den Messstellen in Schermbeck-Gahlen, Hünxe-Krudenburg und Wesel ist der Wasserstand in den vergangenen Stunden angestiegen. Allerdings ist die Situation hier noch entspannter. In Gahlen lag der Pegel am Donnerstagmorgen bei 3,90 Meter – und ist damit noch weit entfernt vom Informationswert 1. In Krudenburg erreichte die Lippe zu diesem Zeitpunkt 3,19 Meter, in Wesel 3,97 Meter. Zum Vergleich: An den Weihnachtstagen stieg der Pegel weit über sechs Meter.

„Ein Vergleich mit dem Weihnachtshochwasser kann aktuell nicht vorgenommen werden, da die Pegelstände dafür zurzeit noch nicht hoch genug sind“, sagt deshalb auch Abawi. „Prognosen diesbezüglich sind schwierig, da wir eher auf die validen, kurzfristigen Vorhersagen schauen, weniger auf die langfristigen. Aktuell rechnen wir aber nicht mit ungewollten Überschwemmungen.“

Ohnehin sei die Situation in Schermbeck, Hünxe und Wesel anders als in Dorsten. „Klar kommt auch dort mehr Wasser durch die Lippe an, allerdings verteilt es sich mehr in die Breite, sodass es nicht zu Pegelständen wie in Dorsten (innerstädtischer Bereich mit wenig Auen) kommt. Grundsätzlich aber steigen die Pegel dort natürlich ebenfalls an“, erklärt Abawi. Bis Freitagmorgen soll es südlich vom Niederrhein noch weiter regnen, zum Wochenende hin könnte es aber wieder trockener werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wesel / Hamminkeln / Schermbeck