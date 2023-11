Hilfe Winter im Kreis Wesel — Lühlerheim bietet Wohnung in der Not

Wesel/Schermbeck Wer sich vor der Kälte schützen möchte, kann sich jederzeit an die Einrichtung in Schermbeck wenden. Mithilfe aller Bürger erbeten.

Ab Ende November sind auch im Kreis Wesel deutlich sinkende Temperaturen angekündigt: Mit Blick auf die herannahende Wintersaison und möglicher Kälteeinbrüche und Frostperioden weist das Lühlerheim als Einrichtung der Wohnungsnotfallhilfe vorsorglich auf das Angebot bestehender Übernachtungsmöglichkeiten in Schermbeck an der Marienthaler Straße 10 ausdrücklich hin.

Diese Hilfe sei gedacht als niederschwelliges Übernachtungsangebot mit dem Ziel, obdachlosen Menschen während solch schwierigen Zeiten Unterkunft und Versorgung und damit Schutz vor Kälte, Mangelernährung, Erkrankung und Einsamkeit anzubieten, erklärt Vorstand Theo Lemken.

In dringenden Fällen den Notruf 112 wählen

Vor diesem Hintergrund appelliert das Lühlerheim an die Bürgerinnen und Bürger in der Region: „Bitte schauen Sie nicht weg und sprechen Personen in Not an, die sich im Freien aufhalten. Scheuen Sie sich nicht, in dringenden Notfällen den Notruf 112 oder direkt im Lühlerheim unter Telefon 02856/290 anzurufen. Ein solcher Anruf kann Leben retten!“

Theo Lemken sagt im Namen der Evangelische Stiftung Lühlerheim vorab an alle engagierten Bürger und Helfer: „Vielen Dank für Ihre Unterstützung!“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wesel / Hamminkeln / Schermbeck