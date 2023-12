Wunschbaumaktion in Wesel: Happy End nach dreistem Diebstahl

Wesel Trotz des Einbruchs in der Caritas-Brockenstube werden 200 Kinderwünsche erfüllt. Zu verdanken ist das der Hilfe aus der Weseler Bevölkerung.

Gut angelaufen war die diesjährige Kinder-Wunschbaumaktion von Caritas, Diakonie, Internationalem Bund, Stadt und NRZ – alle 200 Wünsche von Kindern aus bedürftigen Familien hatten einen Geschenkpaten gefunden und der Weihnachtsüberraschung für die Mädchen und Jungen schien nichts mehr im Wege zu stehen. Doch dann kam die böse Überraschung: Am Nikolaustag stellten die Mitarbeiter der Brockenstube fest, dass bei ihnen eingebrochen worden war. Die Unbekannten hatten die dort gesammelten Wunschbaum-Geschenke wahllos aufgerissen und einen Teil davon gestohlen.

Die Empörung war groß: Wer bricht in ein Gebrauchtmöbelgeschäft ein und stiehlt Geschenke für bedürftige Kinder? Benedikt van Meerbeck, Fachbereichsleiter bei der Caritas, ist überzeugt: „Das waren keine Profis.“ Darauf deuten Spuren des Einbruchs hin. Die Diebe hatten auch versucht, das Lebensmittellager – aus dem ebenfalls bedürftige Menschen versorgt werden – aufzubrechen und waren bei dem Vorhaben zum Glück gescheitert. Große Werte konnten die Diebe letztendlich nicht erbeuten. „Der Schaden durch den Vandalismus war größer“, sagt Benedikt van Meerbeck.

Große Hilfsbereitschaft nach Diebstahl der Geschenke

Ärgerlich war auch der Diebstahl der Geschenke und die Tatsache, dass ein Teil der von den Projektbeteiligten in stundenlanger Arbeit eingepackten Präsente aufgerissen war. Doch in den folgenden Tagen zeigte sich, dass es in Wesel noch großen Zusammenhalt gibt: Auf einen Aufruf, die Neuanschaffung der fehlenden Geschenke zu unterstützen, meldeten sich viele Spender, sodass zum Weihnachtsfest nun kein Kind leer ausgehen muss. 16 Präsente wurden nachgekauft. Mehr noch: Es sind Spendengelder übrig geblieben. Der Caritasverband wird die Spender kontaktieren und fragen, ob das Geld für andere lokale Armutsprojekte oder die nächste Kinderwunschbaum-Aktion im kommenden Jahr verwendet werden darf. Denn es kommt immer wieder vor, dass Geschenke fehlen, zum Beispiel, weil die Geschenkpaten plötzlich erkranken oder aus anderen Gründen ausfallen.

So wird also keines unserer Mädchen und Jungen aus bedürftigen Weseler Familien an diesem Heiligabend leer ausgehen und wir bedanken uns bei allen Spendern und Geschenkpaten ganz herzlich für die tolle Hilfsbereitschaft! Wir sind wirklich stolz darauf, dass es so viele Weselerinnen und Weseler gibt, die unsere Aktion jedes Jahr wieder unterstützen, weil ihnen die Armut vor der eigenen Haustür nicht egal ist.

