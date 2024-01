Zerstörter Esel in Wesel: Wo ist der Kopf der Figur hin?

Wesel In Wesel steht einer der beliebten Esel-Figur seit einigen Tagen ohne Kopf da. Zur Ursache für dieses Ärgernis gibt es mehrere Theorien.

Nur ein Teil der Schnauze und die Hälfte der Ohren sind noch da: Ansonsten steht der Wesel-Esel an der Ecke Korbmacherstraße/Beguinenstraße ziemlich kopflos da. Waren es Vandalen oder der „Zahn der Zeit“, der für dieses Ärgernis am Rande der Fußgängerzone verantwortlich ist? Laut Wesel-Marketing dürften wohl eher Wind und Wetter dafür gesorgt haben, dass der Kopf zur Hälfte abgefallen ist. Die städtische Marketinggesellschaft geht derzeit nicht davon aus, dass es sich um eine Sachbeschädigung handelte, hieß es auf Anfrage der NRZ.

Zerstörte Esel-Figur in Wesel: ASG soll sie entfernen

Was für die Wetter-Annahme spricht: Dieser Esel steht im Gegensatz zu den meisten anderen Kunststoff-Figuren bei Tag und Nacht draußen und bis zum Jahreswechsel war es tagelang ziemlich windig, außerdem kam der viele Regen dazu. „Wir gehen davon aus, dass sich der Teil der Figur witterungsbedingt gelöst hat“, sagt Dagmar van der Linden, Geschäftsführerin von Wesel-Marketing. Eine ältere Dame habe sich zuletzt um die Figur gekümmert, sei aber vor einiger Zeit gestorben. Seitdem ist der Esel der Witterung schutzlos ausgeliefert. Eine Anzeige wegen Vandalismus liegt zudem der Polizei nicht vor, es gibt deswegen auch keine Ermittlungen in diese Richtung. Eine Passantin berichtet am Mittwochmorgen, dass die Figur schon seit dem Neujahrstag so aussieht. Es scheint also durchaus möglich, dass ihn ein Silvesterböller so übel zugerichtet hat. Ganz aufklären lassen wird sich das wohl nie.

Die bunt bemalten Esel gehören seit Jahren und an vielen Stellen zum Stadtbild der Hansestadt und sind zu echten Sympathieträgern geworden, sie stehen zum Beispiel vor Geschäften in der Fußgängerzone, aber auch bei Privatleuten. Ins Leben gerufen wurde die Aktion vom ehemaligen City-Manager Michael Brocker: Am 1. April 2007 wurden 111 bemalte Exemplare im gesamten Stadtgebiet und vereinzelt auch über Wesel hinaus aufgestellt. Seitdem kamen immer wieder neue Figuren dazu, mittlerweile soll es knapp 400 geben. Rohlinge können bei der Stadtinformation für 750 Euro gekauft werden.

Der nun zerstörte Kunststoff-Esel wurde damals von der Immobilien- und Interessengemeinschaft (ISG) City-Achse aufgestellt, die gibt es aber bereits seit einiger Zeit nicht mehr. Wie geht es also weiter mit dem halb zerstörten Tier? Wesel-Marketing hat die ASG beauftragt, um den zerstörten Esel zu entfernen. Noch im Laufe des Mittwochs sollte er demontiert werden, genauso wie ein zweiter Esel der früheren City-Achse.

