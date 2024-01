ZUE in Hamminkeln: Machbarkeitsstudie liegt jetzt vor

Hamminkeln Hamminkeln hatte eine Machbarkeitsstudie für eine Zentrale Unterbringungseinrichtung in Dingden in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse sind nun da.

Die schon für Ende vergangenen Jahres erwartete Machbarkeitsstudie für eine Zentrale Unterbringungseinrichtung für Flüchtlinge (ZUE) in Hamminkeln liegt der Stadt jetzt vor. Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass das von der Bezirksregierung beschriebene „Raumprogramm“ am geplanten Standort in Dingden umgesetzt werden könnte. Noch zu klären seien die Entwässerungsfragen, die in einem nächsten Planungsschritt untersucht würden.

Sollte es zu einer Umsetzung kommen, sind für die Bauzeit rund 18 Monate angesetzt, heißt es von der Stadt. Für den Planungsprozess wird ein Zeitrahmen von 18 bis 24 Monaten angenommen, da davon auszugehen ist, dass rechtliche Fragen zu klären sein werden. Die Bezirksregierung sei über die aktuelle politische Haltung zu Dimension und Kapazität einer ZUE im Stadtgebiet informiert.

Sollte es nach Übermittlung der Machbarkeitsstudie an die Bezirksregierung zu Abstimmungsgesprächen zwischen Bezirksregierung und der Stadt kommen, will die Verwaltung über die Ergebnisse entsprechend informieren. An der Einrichtung einer ZUE in Dingden gibt es seit Monaten zum Teil heftige Kritik aus Teilen der Bevölkerung.

