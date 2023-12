Zum Abschied: Hamminkelner Kuba feiert die letzten Partys

Der Hamminkelner Kulturbahnhof veranstaltet am Samstag, 16. Dezember, den letzten Ü50-Schwoof an der Güterstraße.

Hamminkeln Zum 31. Dezember ist Schluss im Hamminkelner Kulturbahnhof. Der Kuba schließt seine Pforten. Doch bis dahin wird noch einige Male kräftig gefeiert.

In 13 Jahren hat sich der Hamminkelner Kulturbahnhof zu einer festen Größe entwickelt. Doch nun ist zum Jahresende Schluss. Bis allerdings der Bahnhof die Lichter ausmacht, steht noch einiges auf dem Programm. Los geht es am Freitag, 15. Dezember, mit dem X-MAS-JAM der Rockschule, der woanders Jahresabschlusskonzert heißt. Hier werden rund 40 Nachwuchstalente live on Stage zeigen, was sie bei während der Projekte der Rockschule gelernt haben, sowohl im Straßenmusik-Style als auch in den Bahnformationen „Etwas Schweres Metall“, „The Testosterons“ und „Sarah Hübers & Band“. Der Eintritt zum Event ist frei, als Special gibt es Waffeln gratis.

Für die etwas ältere Generation, die aber trotzdem lieber feiert, statt den Samstagabend auf dem Sofa zu verbringen, heißt es am Samstag, 16. Dezember ab 19 Uhr wieder Ü50-Schwoof. Nach der Premiere im Kuba vor einigen Jahren tanzen die Partygäste dann ab 19 Uhr zum letzten Mal an der Güterstraße. Die Karten kosten zehn Euro im Vorverkauf, 15 Euro an der Abendkasse.

Die DJs von drei Partyreihen stehen am Teller

Etwas wehmütig wird es dann wahrscheinlich am Freitag, 22. Dezember, ab 20 Uhr, wenn der Kulturbahnhof zur Abschiedsparty lädt. An den Tellern stehen DJs Potty (Ü50), Resunique (FoxDevilsWild) und Miguel Bernabeu (After Dark & 80er/90er). Also ein Mix aus allen drei Partyreihen. Der Eintritt kostet 15 Euro, ein Freigetränk ist inklusive.

Zum letzten Mal gibt es dann am Sonntag den Heiligen Frühschoppen. Zwischen 11 und 14 Uhr stimmen sich die Gäste mit Apfelpunsch, Gebäck sowie besinnlichen und sinnfreien Gesprächen auf den Heiligen Abend ein. Der Eintritt ist frei.

