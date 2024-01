Weihnachtsbäume: Wo man sie in Witten entsorgen kann

Witten Wer seinen Weihnachtsbaum entsorgen will, hat dazu in Witten mehrere Möglichkeiten. Wer die Bäume abholt und wo es Sammelstellen gibt.

Spätestens wenn die ersten Nadeln des Tannenbaums auf dem Fußboden landen, stellt sich alle Jahre wieder dieselbe Frage: Wohin mit dem Weihnachtsbaum? In Witten gibt es wieder verschiedene Möglichkeiten: von der Abholung vor der Haustür bis zu öffentlichen Sammelstellen.

Stadt Witten hat 16 Sammelstellen eingerichtet

Ab Dienstag, 2. Januar, können Wittenerinnen und Wittener ihre ausgedienten Bäume an insgesamt 16 Standorten abgeben – selbstverständlich ohne Schmuck, Lametta oder ähnliches. Bis einschließlich 13. Januar sammelt das Betriebsamt dort die Bäume ein. Hier ein Überblick nach Stadtteilen geordnet.

Annen : Parkplatz am Hallenbad Herdecker Straße / Wanderparkplatz oberhalb des Freibades

: Parkplatz am Hallenbad Herdecker Straße / Wanderparkplatz oberhalb des Freibades Bommern : Parkplatz Sportplatz GoltenbuschWanderparkplatz NachtigallstraßeFriesenplatz

: Parkplatz Sportplatz GoltenbuschWanderparkplatz NachtigallstraßeFriesenplatz Heven Parkplatz Sportplatz Haldenweg

Parkplatz Sportplatz Haldenweg Herbede / Buchholz / Durchholz / Vormholz: Parkplatz an der Zeche Hollandstraße hinter der Rettungswache Franz-Wohlleb-Platz Vormholzer Ring am BolzplatzParkplatz an der städtischen Kita Durchholz Hammertal / Ecke Deitermannsknapp, an den Glas- und Papiercontainern in der Buswendeschleife

Parkplatz an der Zeche Hollandstraße hinter der Rettungswache Franz-Wohlleb-Platz Vormholzer Ring am BolzplatzParkplatz an der städtischen Kita Durchholz Hammertal / Ecke Deitermannsknapp, an den Glas- und Papiercontainern in der Buswendeschleife Innenstadt : Parkplatz am WullenstadionDortmunder Straße am Betriebsamt Platz an der Gedächtniskirche

: Parkplatz am WullenstadionDortmunder Straße am Betriebsamt Platz an der Gedächtniskirche Rüdinghausen Parkplatz Kreisstraße / Am Heisterkamp

Parkplatz Kreisstraße / Am Heisterkamp StockumParkplatz Sportplatz Pferdebachstraße

Abhol-Aktion der Johannis-Jugend

Am Samstag, 6. Januar, dreht die Johannis-Jugend wieder zwischen 10 und 15 Uhr ihre Runden. Wittenerinnen und Wittener müssen ihren Baum entweder online oder auch per Anruf anmelden. Auf der Homepage www.johanniskirche-witten.de finden Besucher den entsprechenden Link. Das „Weihnachtsbaum-Handy“ mit der Nummer 0177 87 83 549 ist werktags von 9 bis 20 Uhr erreichbar. Die letzte Möglichkeit, den Baum telefonisch anzumelden, ist am Mittwoch (3.1.) um 20 Uhr. Bei Fragen können Interessierte auch eine Mail schreiben: beate.rusche@kirche-hawi.de.

Die Johannis-Jugend ist mit Ihrer Aktion in der Innenstadt, Annen, Rüdinghausen, Herbede-Mitte, Bommern und Stockum unterwegs. Die Jugendlichen bitten um eine Spende für die gemeindliche Jugendarbeit.

CVJM-Heven

In Heven kümmert sich der CVJM um die alten Weihnachtsbäume. Abholtermine sind Freitag (5. 1) von 14 bis 19 Uhr und Samstag (6.1.) von 11 bis 18 Uhr. Hier erfolgt die Anmeldung entweder per Telefon 02302-274303 (AB) oder Mail an wba@cvjm-heven.de

Angegeben werden müssen Name, eine Adresse, wo der Baum abgeholt werden soll, eine Rufnummer für Rückfragen und eventuell ein Wunschtag.

Jugendrotkreuz

Auch das Jugendrotkreuz sammelt am ersten Wochenende des neuen Jahres (6. und 7. Januar) Tannenbäume direkt an der Haustüre ein, jeweils von 9 bis 19 Uhr. Wer den kostenlosen Service nutzen will, muss sich unter www.jrk-witten.de dafür anmelden. Das JRK freut sich über eine freiwillige Spende zur Unterstützung seiner Jugendarbeit.

