Vollsperrung: A42-Brücke über Rhein-Herne-Kanal bald dicht

Bottrop/Essen. Die A42-Brücke über den Rhein-Herne-Kanal in Bottrop muss gesperrt werden. Die Brücke ist marode. Das sind die Infos zur Vollsperrung.

Experten schlugen kürzlich erst Alarm: Die A42-Brücke über den Rhein-Herne-Kanal in Bottrop an der Stadtgrenze zu Essen ist marode und müsse „schnellstmöglich“ ersetzt werden. Nun wird die Brücke für Untersuchungen gesperrt – sechs Tage lang in beide Richtungen.

Wegen des schlechten Zustandes muss die Rhein-Herne-Kanalbrücke zwischen Bottrop und Essen engmaschig überwacht werden. In Folge einer aktuellen Brückenprüfung werden am Montag, 11. Dezember, so genannte Erhaltungsarbeiten eingeleitet, teilt Autobahn Westfalen mit. Dazu muss die A42 in diesem Bereich voraussichtlich sechs Tage in beide Richtungen gesperrt werden.

Der Neubau der Brücke inklusive des sechsstreifigen Ausbaus der A42 in diesem Bereich werde bereits geplant. Er ist im Bundesfernstraßeplan versehen mit der höchsten Dringlichkeitsstufe „vordringlicher Bedarf – Engpassbeseitigung“. Vier Jahre soll der Bau dauern, die letzte Prognose rechnete mit einem Baubeginn im Spätsommer 2024.

85.000 Fahrzeuge täglich: Bottroper A42-Brücke trägt den Verkehr nicht mehr

Im kommenden Jahr soll zudem eine Schrankenanlage vor der Brücke aufgebaut werden, wie sie zuletzt in Duisburg im Verlauf der A40 zum Einsatz kam. Der so genannte genehmigungspflichtige Schwerlastverkehr darf schon jetzt nicht mehr über die Brücke fahren. Durch die Schrankenanlage soll verhindert werden, dass Fahrzeuge mit mehr als 40 Tonnen Gewicht unzulässigerweise über die Brücke fahren.

Die Rhein-Herne-Kanal-Brücke war seit Juni schon dreimal teilweise oder vollgesperrt worden, was teils zu massiven Verkehrsbelastungen geführt hat. Sie wurde 1970 für den Verkehr freigegeben. Sie war in dieser Form eine der ersten Stabbogenbrücken. 85.000 Fahrzeuge nutzen täglich die Brücke, darunter 14.000 Lkw. Die Brücke sei seinerzeit nicht für die heutigen Belastungen geplant worden, so Autobahn Westfalen.

Zudem musste sie in der jüngeren Vergangenheit zusätzlich den Verdrängungsverkehr aufgrund der gesperrten A40 in Duisburg aufnehmen.

