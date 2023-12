Kurzer Prozess: Förderung für E-Autos endet Sonntag um Mitternacht

Zeitnah werde das Programm auslaufen, hieß es in den vergangenen Tagen. Nun ist die staatliche Kaufprämie für E-Autos schon an diesem Wochenende Geschichte. Wer den sogenannten Umweltbonus noch beantragen will, muss sich sehr beeilen.