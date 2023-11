Bahn-Tarifstreit: Weselskys harte Bandagen

Essen Die Lokführer erklären die Verhandlungen mit der Bahn sehr schnell für gescheitert. Und verunsichern Reisende unnötig mit Warnstreikdrohungen.

Claus Weselskys letzter Arbeitskampf, bevor er sich in den Ruhestand verabschiedet, könnte sein härtester werden. Die Art und Weise, wie der aktuelle Tarifstreit zwischen den Lokführern und der Deutschen Bahn eskaliert, lässt jedenfalls nichts Gutes ahnen. Nach zwei Runden das Scheitern zu erklären, ist jedenfalls die ganz harte Bandage.

Klar ist: Die Bahn wird die Lokführer selbst mit einem großzügigen Zuschlag bei den Löhnen nicht zur Unterschrift locken. Diese bestehen auf kürzere Arbeitszeiten bei vollem Lohnausgleich – ihnen ist es total egal, wie sich das realisieren lässt.

Verunsicherte Bahnkunden

Die nun unvermeidlichen Warnstreiks werden den Reisenden und Pendlern das Leben schwer machen. Wenn Weselsky bei der einen Gelegenheit listig-lammfromm Arbeitsniederlegungen über die Festtage ausschließt und bei der anderen einen Weihnachtsfrieden in den Verhandlungen ablehnt, soll das in erster Linie die Bahnkunden verunsichern. Sicherlich sind Arbeitsniederlegungen das gute Recht von Gewerkschaften, um Druck auf die Arbeitgeber aufzubauen. Aber die GDL schadet nicht nur dem Unternehmen, sondern auch den Kunden. Vor allem, wenn sie wissentlich Unsicherheit schürt, ob Reisen in der Weihnachtszeit überhaupt möglich sein wird.

