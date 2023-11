Bauen & Finanzieren Hauskredit: Sparen statt tilgen – so lohnt es sich richtig

Berlin Wer Eigentum finanziert, hat dank Zinswende neue Optionen statt der klassischen Sondertilgung. Doch die rechnen sich nicht für jeden.

Die Zinsen steigen – fürs Sparen und für Kredite. Immobilienbesitzer mit laufendem Baukredit sollten deshalb aktuell prüfen, inwieweit Sondertilgungen für ihren Immobilienkredit sinnvoll sind. Oder ob man Geld, das man unverhofft übrig hat, nicht besser auf Festgeldkonten angelegt, weil es dort deutlich mehr Zinsen abwirft.

In fast allen Immobilienkrediten gibt es ein Recht zur Sondertilgung. Solche zusätzlichen jährlichen Zahlungen sind sinnvoll, um die Restschuld zu senken. „Üblich sind bis zu fünf Prozent der aufgenommenen Kreditsumme“, sagt Dirk Scobel, Baufinanzierungsexperte der Verbraucherzentrale Hamburg. Wer also 400.000 Euro von einer Bank erhalten hat, kann bei fünf Prozent Sondertilgung jährlich bis zu 20.000 Euro zusätzlich zur Tilgung einzahlen. Gerne werden dafür Gelder aus Erbschaften oder Auszahlungen aus einer Lebensversicherung genutzt.

Zwar verändert sich die monatliche Kreditrate durch die Sondertilgung nicht, aber die Kreditschuld verringert sich. Durch die Zinswende der Europäischen Zentralbank muss die Sondertilgung aber nicht unbedingt der beste Einsatz von Geld sein. Denn inzwischen gibt es wieder attraktive Zinsen für Festgelder von bis zu vier Prozent, ebenso fürs Tagesgeldkonto.

Kredite für Immobilien: Höhere Sparzinsen können sich lohnen

Wer in den vergangenen Jahren einen Immobilienkredit abgeschlossen hat, zahlt meistens nur einen Zinssatz von rund einem Prozent. „Wer sein Eigenheim in der Niedrigzinsphase zwischen 2018 und Anfang 2022 zu einem günstigen Zinssatz finanziert, der kann mit einem Festgeldkonto mit höheren Zinsen mehr Rendite erzielen, als eine Sondertilgung an Zinskosten sparen würde“, sagt Moritz Felde, Geschäftsführer Finanzservice bei Check24.

Für Eigentümer, die in der Niedrigzinsphase einen Kredit abgeschlossen haben, könnte die Anschlussfinanzierung zum Problem werden. Foto: Frank Hoermann/SVEN SIMON / picture alliance / SvenSimon

Beispiel: Ein Ehepaar hat im Mai 2021 einen Immobilienkredit über 400.000 Euro aufgenommen. Dafür zahlt es 1,2 Prozent Zinsen und zwei Prozent anfängliche Tilgung. Die Zinsbindung beträgt zehn Jahre, im Frühjahr 2031 muss also der Kredit verlängert werden. Ohne Sondertilgung beträgt die Restschuld dann noch 315.600 Euro. Angenommen der Zins liegt 2031 wie heute bei rund 4,50 Prozent, dann würde bei der neuen Zinsbindung die monatliche Rate bei 1710 Euro liegen, das sind 643 Euro oder 60 Prozent mehr als jetzt.

„Wenn sich die Einkommenssituation des Paares nicht grundlegend verbessert hat und kein großer finanzieller Spielraum besteht, dürfte es erhebliche Probleme mit der Haushaltsrechnung geben, die Bank kann sogar eine Anschlussfinanzierung versagen“, warnt Scobel. Umso notwendiger wird für viele Kreditnehmer bei Baufinanzierungen jetzt die Sondertilgung, so der Verbraucherschützer: „Betroffen sind vor allem Verbraucher, die sich hoch verschuldet, nur eine niedrige Tilgungsrate und eine kurze Laufzeit von zehn Jahren gewählt haben.“ Denn dann wird die Restschuld noch sehr hoch sein.

Experte: „Gestiegene Zinsen auf dem Schirm haben“

Ob Kreditnehmer jährlich eine Sondertilgung leisten oder das Geld sparen sei zweitrangig, sagt Scobel: „Wichtig ist, dass man die Gefahren gestiegener Zinsen für eine Anschlussfinanzierung überhaupt auf dem Schirm hat.“ Mit Blick auf das Ehepaar gibt es deshalb zwei Möglichkeiten. Erstens: Es will aus Zusatzeinkünften, Geldgeschenken der Eltern und einem eingesparten Urlaub jährlich 10.000 Euro ansparen. Wenn diese Summe jeweils einmal jährlich in die Sondertilgung fließt, sinkt die Restschuld bis zum Frühjahr 2031 auf 231.300 Euro. Das sind 84.300 Euro weniger als ohne Sondertilgung.

Die zweite Möglichkeit ist, das Geld mit hohen Zinsen anzusparen. Würden beispielsweise jedes Jahr 10.000 Euro mit einem Zinssatz von 3,5 Prozent auf einem Tagesgeld- oder Festgeldkonto angelegt, so summiert sich der Zinsertrag auf 9800 Euro vor Steuern. Die Kapitalertragsteuer bleibt unberücksichtigt. Wenn das Sparkonto als Gemeinschaftskonto geführt wird, hat jeder einen Freibetrag von jährlich 1000 Euro.

1. Was ist Tagesgeld?

Tagesgeld ist eine klassische Form von Sparanlage. Bei dieser wird das Geld auf einem speziellen Konto (Tagesgeldkonto) bei einer Bank einbezahlt. Die Besonderheit: Der Sparer kann jederzeit auf sein Geld zugreifen und zusätzlich Zinsen auf den eingezahlten Betrag bekommen.

2. Was bedeutet Einlagensicherung?

Die Einlagensicherung ist ein Mechanismus, der das Geld bei einer Bank bis zu einem bestimmten Betrag absichert – falls die Bank insolvent werden sollte. In der Europäischen Union sind Einlagen von bis zu 100.000 Euro pro Kunde und Bank durch gesetzliche Einlagensicherungssysteme geschützt. Zahlreiche Banken in Deutschland sind zusätzlich in freiwilligen Einlagensicherungsfonds organisiert – diese gewährleisten noch höhere Sicherungen.

3. Was ist der Unterschied zwischen Tagesgeld und Festgeld?

Der Hauptunterschied zwischen Tagesgeld und Festgeld besteht in der Verfügbarkeit des Geldes und der Zinsstruktur. Bei einem Tagesgeldkonto haben Sparer jederzeit Zugriff auf ihr Geld und die Zinsen werden in der Regel jährlich gutgeschrieben. Bei einem Festgeldkonto legen die Bankkunden ihr Geld für einen festen Zeitraum an und können während dieser Zeit nicht darauf zugreifen. Dafür ist der Zinssatz oft höher und für die gesamte Laufzeit garantiert.

4. Was ist der Unterschied zwischen Tagesgeld und Wertpapieren?

Tagesgeld und Wertpapiere sind unterschiedliche Anlageformen. Tagesgeld ist sicher und flexibel – es bietet aber meist nur geringe Zinsen. Wertpapiere wie Aktien, Anleihen oder Fonds haben das Potenzial für höhere Renditen – sind aber auch mit einem höheren Risiko verbunden. Wertpapiere können im Wert schwanken und es ist möglich, dass beim Verkauf weniger zurückkommt als ursprünglich investiert wurde.

5. Ist Tagesgeld eine sichere Geldanlage?

Tagesgelder gelten als sichere Anlageform, da sie durch die Einlagensicherung bis zu einem bestimmten Betrag abgesichert sind. Es besteht jedoch immer das Risiko von Zinsänderungen. Wenn die Zinsen sinken, sinkt auch der Ertrag des Tagesgeldkontos.

6. Wie eröffnet man ein Tagesgeldkonto?

Ein Tagesgeldkonto kann bei den meisten Banken und Sparkassen eröffnet werden. Man kann dies entweder online oder in einer Filiale tun. Man muss einige persönliche Informationen angeben und eventuell eine Identitätsprüfung durchführen. Nach der Eröffnung des Kontos kann man Geld einzahlen und Zinsen verdienen.

7. Wie hoch sind die Zinsen bei einem Tagesgeldkonto?

Die Zinsen auf einem Tagesgeldkonto variieren je nach Bank und aktueller Zinssituation. Stand August 2023 liegen die Zinsen vieler Banken im Bereich zwischen drei und vier Prozent. Es ist jedoch immer ratsam, verschiedene Angebote zu vergleichen – einige Banken locken mit Sonderaktionen und höheren Zinsen speziell für Neukunden.

8. Worauf sollten Sparer beim Vergleich von Tagesgeldkonten achten?

Folgende Faktoren sollten Sparer beim Vergleich von Tagesgeldkonten berücksichtigen:

Zinssatz : Ein höherer Zinssatz bedeutet mehr Ertrag für das Geld. Zu beachten ist: Einige Banken bieten nur für einen begrenzten Zeitraum hohe Zinssätze an.

: Ein höherer Zinssatz bedeutet mehr Ertrag für das Geld. Zu beachten ist: Einige Banken bieten nur für einen begrenzten Zeitraum hohe Zinssätze an. Zinszahlungsintervall : Manche Banken zahlen die Zinsen jährlich aus – andere quartalsweise oder monatlich. Eine mehrmalige Zinszahlung kann vorteilhaft sein – auf diese Weise profitiert man vom Zinseszinseffekt.

: Manche Banken zahlen die Zinsen jährlich aus – andere quartalsweise oder monatlich. Eine mehrmalige Zinszahlung kann vorteilhaft sein – auf diese Weise profitiert man vom Zinseszinseffekt. Einlagensicherung : Die Bank sollte ein anerkanntes Einlagensicherungssystem haben. In der EU sind Einlagen bis 100.000 Euro per Gesetz geschützt.

: Die Bank sollte ein anerkanntes Einlagensicherungssystem haben. In der EU sind Einlagen bis 100.000 Euro per Gesetz geschützt. Gebühren : Einige Banken erheben Gebühren für die Kontoführung oder für bestimmte Dienstleistungen. Über diese Gebühren sollte man sich vor Abschluss informieren.

: Einige Banken erheben Gebühren für die Kontoführung oder für bestimmte Dienstleistungen. Über diese Gebühren sollte man sich vor Abschluss informieren. Kundenservice : Guter Kundenservice kann wichtig sein – besonders, wenn es Probleme oder Fragen gibt. Im Idealfall bietet eine Bank verschiedene Kommunikationskanäle wie E-Mail, Telefon oder Live-Chat an.

: Guter Kundenservice kann wichtig sein – besonders, wenn es Probleme oder Fragen gibt. Im Idealfall bietet eine Bank verschiedene Kommunikationskanäle wie E-Mail, Telefon oder Live-Chat an. Online-Zugang : Ein gut gestaltetes Online-Banking-System kann das Verwalten des Kontos erleichtern. Es lohnt sich zu prüfen, ob die Bank eine benutzerfreundliche Webseite und gegebenenfalls eine mobile App hat.

: Ein gut gestaltetes Online-Banking-System kann das Verwalten des Kontos erleichtern. Es lohnt sich zu prüfen, ob die Bank eine benutzerfreundliche Webseite und gegebenenfalls eine mobile App hat. Mindest- und Höchstanlagebeträge: Manche Banken haben Vorgaben für den Mindest- oder Höchstbetrag, der auf dem Tagesgeldkonto liegen darf. Diese Limits sollten den individuellen Anforderungen entsprechen.

9. Was müssen Sparer bei Neukunden-Aktionen beachten?

Banken bieten oft Sonderkonditionen oder Bonuszinsen für Neukunden an. Diese Angebote können attraktiv sein – aber es gibt einige Dinge, die Sparer beachten sollten:

Befristete Zinssätze : Viele Neukunden-Aktionen bieten einen hohen Zinssatz, der aber nur für eine begrenzte Zeit gilt – oft für ein paar Monate bis zu einem Jahr. Nach Ablauf dieser Frist fällt der Zinssatz oft auf ein deutlich niedrigeres Niveau.

: Viele Neukunden-Aktionen bieten einen hohen Zinssatz, der aber nur für eine begrenzte Zeit gilt – oft für ein paar Monate bis zu einem Jahr. Nach Ablauf dieser Frist fällt der Zinssatz oft auf ein deutlich niedrigeres Niveau. Mindest- und Höchstanlagebeträge : Manche Banken setzen einen Mindest- oder Höchstbetrag für die Neukunden-Aktion fest. Diese Mindest-Anlagen sollte man vor Vertragsabschluss beachten.

: Manche Banken setzen einen Mindest- oder Höchstbetrag für die Neukunden-Aktion fest. Diese Mindest-Anlagen sollte man vor Vertragsabschluss beachten. Kontoführungsgebühren : Einige Banken erheben Gebühren für die Kontoführung oder für bestimmte Dienstleistungen. Auch wenn die Zinsen hoch sind – solche Gebühren könnten den Ertrag schmälern.

: Einige Banken erheben Gebühren für die Kontoführung oder für bestimmte Dienstleistungen. Auch wenn die Zinsen hoch sind – solche Gebühren könnten den Ertrag schmälern. Bonusbedingungen : Manche Neukunden-Aktionen beinhalten einen Bonus, der aber an bestimmte Bedingungen geknüpft sein kann. Der Blick in den Vertrag hilft.

: Manche Neukunden-Aktionen beinhalten einen Bonus, der aber an bestimmte Bedingungen geknüpft sein kann. Der Blick in den Vertrag hilft. Wechselhäufigkeit: Einige Sparer könnten in Versuchung kommen, von einer Neukunden-Aktion zur nächsten zu wechseln, um immer die höchsten Zinsen zu erhalten. Dabei zu beachten ist: Häufige Wechsel können einen negativen Einfluss auf Ihre Schufa-Bewertung haben.

10. Sollte man nur auf das Tagesgeld setzen oder bieten sich andere Anlagenformen an?

Diese Entscheidung ist von den persönlichen Zielen, der Risikobereitschaft und der finanziellen Situation abhängig. Tagesgeld ist eine sichere Anlageform, die einen stetigen, wenn auch meist geringen Zinsertrag bietet und jederzeit verfügbar ist. Dies macht es zu einer guten Wahl für den Aufbau eines Notgroschens oder für Geld, das in absehbarer Zeit benötigt wird.

Für langfristige Sparziele oder zur Vermögensbildung kann es jedoch sinnvoll sein, auch andere Anlageformen zu berücksichtigen:

Festgeld : Festgeldkonten bieten in der Regel höhere Zinsen als Tagesgeldkonten – aber man kann nicht jederzeit auf das Geld zugreifen. Das Festgeld kann eine gute Option sein, wenn Sparer wissen, dass sie das Geld für einen bestimmten Zeitraum nicht benötigen.

: Festgeldkonten bieten in der Regel höhere Zinsen als Tagesgeldkonten – aber man kann nicht jederzeit auf das Geld zugreifen. Das Festgeld kann eine gute Option sein, wenn Sparer wissen, dass sie das Geld für einen bestimmten Zeitraum nicht benötigen. Wertpapiere : Aktien, Anleihen und Fonds haben das Potenzial für höhere Renditen als Tagesgeld – bringen aber auch mehr Risiko mit sich. Sie könnten an Wert verlieren und am Ende kann man weniger Geld zurückbekommen, als man ursprünglich investiert hat.

: Aktien, Anleihen und Fonds haben das Potenzial für höhere Renditen als Tagesgeld – bringen aber auch mehr Risiko mit sich. Sie könnten an Wert verlieren und am Ende kann man weniger Geld zurückbekommen, als man ursprünglich investiert hat. Immobilien : Immobilien können eine gute langfristige Investition sein und bieten sowohl das Potenzial für Kapitalwachstum als auch für Mieteinnahmen. Allerdings sind sie auch mit Kosten und Verpflichtungen verbunden und man benötigt ein erhebliches Startkapital.

: Immobilien können eine gute langfristige Investition sein und bieten sowohl das Potenzial für Kapitalwachstum als auch für Mieteinnahmen. Allerdings sind sie auch mit Kosten und Verpflichtungen verbunden und man benötigt ein erhebliches Startkapital. Sparpläne: Sparpläne erlauben regelmäßige Einzahlungen in verschiedene Anlageformen wie Aktien oder Fonds. Diese können besonders für langfristige Ziele wie die Altersvorsorge geeignet sein.

Eine breit gestreute Anlagestrategie – ein sogenanntes "Diversifiziertes Portfolio" – kann dabei helfen, Risiken zu minimieren und die Renditechancen zu optimieren. Ein Finanzberater kann helfen, die individuell passende Anlagestrategie zu finden. Auch Verbraucherschützer können beratend unterstützen. Es ist wichtig, dass die Anlageentscheidung auf der Grundlage der eigenen Ziele, Bedürfnisse und Risikobereitschaft getroffen wird. Neben der Beratung sollte man sich daher immer auch selbst über das Thema Geldanlage informieren.

Zum Ende der Zinsbindungsfrist kann die Restschuld mit 89.800 Euro verringert werden. Dann müssen nur noch 225.800 Euro neu finanziert werden (315.600 abzüglich 89.800 Euro). Gegenüber der Restschuld mit jährlicher Sondertilgung liegt der Vorteil bei 5500 Euro. Betrachtet man nur den Zinsvorteil, so bringt das Ansparen einen mehr als doppelt so hohen Zinsvorteil, als man bei regelmäßiger Sondertilgung durch ersparte Zinsen einsparen würde.

Sparen oder Sondertilgung: Dieser Gewinn entsteht

„Das kann man so machen, aber ein solches Vorgehen erfordert sehr viel Disziplin und auch etwas Aufwand bei der Geldanlage“, sagt Scobel. Vor allem jedes Jahr 10.000 Euro zusätzlich anzusparen und das Geld nicht für andere Dinge auszugeben, sieht er als große Herausforderung. Außerdem ist nicht sicher, dass das Geld jedes Jahr zu einem Zinssatz von 3,5 Prozent anlegt werden kann.

Was bedeuten beide Varianten für die künftige Kreditrate? Eine Restschuld von 225.800 Euro (als Ergebnis des Ansparens von jährlich 10.000 Euro) führt zu einer neuen monatlichen Kreditrate von 1223 Euro. Gegenüber der Restschuld von 315.600 Euro ohne Sondertilgung mit einer Monatsrate von 1710 Euro ist das eine klare Ersparnis. Bei regelmäßiger Sondertilgung von 10.000 Euro bleibt eine Restschuld von 231.300 Euro – die neue Kreditrate würde dann voraussichtlich bei 1251 Euro liegen, also 28 Euro höher.

