Die erste IG-Metall-Chefin und ihr Stellvertreter lassen es nicht an dramatischen Worten mangeln. „Die Industrie droht abzuwandern. Das ist ein Ausnahmezustand“, sagt Christiane Benner bei ihrer ersten Jahrespressekonferenz als Vorsitzende der größten deutschen Gewerkschaft. Jürgen Kerner spricht von einem „Schicksalsjahr“, in dem sich die Zukunft der Industrie in Deutschland entscheide. Und damit noch viel mehr, wie Benner glaubt. Denn: „Die Deindustrialisierung gefährdet unsere Demokratie. Was das bedeutet, erleben wir in diesen Wochen.“ Umgekehrt sei der Erhalt der Industrie „der beste Schutz gegen Politikverdrossenheit und Frust.“

Vom Staat fordert die IG Metall ein Förderprogramm für die kommenden zehn Jahre mit 500 bis 600 Milliarden Euro. Auch von den Arbeitgebern erwartet Benner „massive Investitionen“ in die Transformation ihrer Unternehmen. Zwar gebe es wichtige industrielle Neuansiedlungen, etwa in der Batteriefertigung oder Halbleiterproduktion. Doch gleichzeitig nähmen Standortschließungen und Verlagerungen zu, von denen ganze Regionen betroffen seien. „Wir werden um jedes Werk kämpfen, wir werden mit den Arbeitgebern streiten“, versprach Benner. Noch sei es nicht zu spät. Doch um die Industrie im Land zu halten, brauche es dringend auch einen Plan der Bundesregierung, wie ihre Transformation in Deutschland gefördert wird.

IG Metall: „Die Ampel muss jetzt den großen Wurf wagen“

Dafür findet Benner leidenschaftliche Worte. Die Ampel-Koalition müsse „endlich den großen Wurf wagen“, fordert sie. Sie müsse „den Hebel umlegen“, ruft sie - und hinterher: „Verdammt nochmal!“ Dieses Wort wird die IG-Metall-Chefin noch mehrfach in den Raum rufen. Sie sieht vor allem Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) in der Pflicht. Letzterer müsse eine Plan auflegen, wie die Transformation der Industrie finanziert werden könne, „verdammt!“

Jürgen Kerner, der Zweite Vorsitzende der IG Metall, sieht die Industrie, etwa den Stahl, durch die unklaren Signale aus Berlin und die hohen Strompreise in Gefahr, nachdem sich die Ampel nicht zu dem geforderten vergünstigten Brückenstrompreis für die Industrie durchringen konnte. Das sei „gefährlich“, warnt Kerner. Es brauche große Mengen an bezahlbarem Grünstrom für den Umbau der Industrie. Was passiere, wenn der nicht verfügbar sei, sehe man bereits beim Elektrostahl, dessen Produktion zuletzt deutlich gesunken sei. Die Elektroöfen liefen eben nur dann, wenn der Strompreis das zulasse. Auch für die Produktion von grünem Stahl mit Wasserstoff statt Kohle werden große Mengen Strom benötigt. Ebenso in vielen mittelständischen Betrieben, etwa Gießereien, Schmieden sowie von Batterie- und Halbleiterherstellern.

IG-Metall-Vize Kerner: Brauchen weiter Fördermittel für grünen Stahl

Kerner betonte auf Anfrage unserer Redaktion, beim Umbau der Stahlindustrie brauche es zudem weitere Förderstufen, nachdem es Zusagen für je eine Anlage von Thyssenkrupp, Salzgitter und Saarstahl gibt, zudem eine für Arcelor Mittal in Bremen in Aussicht stehe. „Bei Thyssenkrupp in Duisburg haben wir bisher Klarheit für 25 Prozent der aktuellen Produktion. Es ist klar, dass wir auch für die weiteren Umbaustufen Fördermittel aus dem Klima- und Transformationsfonds (KTF) brauchen“, so Kerner, der für die IG Metall auch im Aufsichtsrat der Thyssenkrupp AG sitzt.

Allerdings sind noch nicht gebundene, also durch Zusagen bereits vergebene Mittel aus dem KTF seit dem einschlägigen Urteil des Bundesverfassungsgerichts gesperrt. Und zwar im Volumen von 42 Milliarden Euro für die Jahre 2024 bis 2027, wie das Finanzministerium unlängst auf eine parlamentarische Anfrage der Union im Bundestag antwortete. Kerner wirbt und argumentiert für weitere Förderungen zum Umstieg auf grünen Stahl: „Nichts ist so effizient wie die Förderung von grünem Stahl. Wo heute viel CO₂ ausgestoßen wird, kann man auch besonders viel vermeiden“, sagte er.

Ampel-Chaos sorgt auch bei Thyssennkrupp für neue Unsicherheit

Auch bei Thyssenkrupp sorgen die unklaren politischen Rahmenbedingungen für neue Sorgen, was die Finanzierung des Umstiegs auf grünen Stahl anbetrifft. Auf die Frage, ob die schwierige Haushaltslage des Bundes und die Unklarheit über künftige Fördermittel den tschechischen Milliardär Daniel Kretinsky davon abhalten könnte, wie geplant die Hälfte von Thyssenkrupp Steel zu kaufen, antwortete Kerner: „Unsicherheit ist für alle Beteiligten nachteilig.“ Die Betriebsräte und die IG Metall seien offen für eine Verselbstständigung der Stahlsparte, wenn sie solide durchfinanziert sei. Das gelte für Kretinsky ebenso wie für möglich andere Investoren.

Um das von der IG Metall geforderte Konzept für den klimaneutralen Umbau der deutschen Industrie auf den Weg zu bringen, fordert Kerner die Einrichtung einer „Task Force für Transformation“. In ihr will die Gewerkschaft mit Politikern des Bundes, der Länder und der Wirtschaft bis September folgende Fragen beantworten: „Wie erreichen wir die Klimaziele und stärken gleichzeitig Industrie und Arbeitsplätze in Deutschland?”

