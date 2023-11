Gastgewerbe So viele Gäste wie noch nie in NRW-Hotels eingecheckt

Düsseldorf. Erst im Mai war der Höchstwert für einen Monat mit den meisten Hotelgästen in NRW aufgestellt worden, diese Zahl wurde deutlich übertroffen.

Nach schwierigen Corona-Jahren und Inflationszeiten ist Nordrhein-Westfalens Gastgewerbe etwas im Aufwind. Im September habe es 2,33 Millionen Gästeankünfte in Beherbergungsbetrieben gegeben und damit 7,7 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, teilte das Landesstatistikamt am Montag in Düsseldorf mit.

Den erst im Mai aufgestellten Rekord gebrochen

Das war den Angaben zufolge der Höchstwert für einen Monat, der bisherige Rekord hatte im Mai bei 2,31 Millionen gelegen. Dass ausgerechnet im September der Höchstwert erreicht wurde, dürfte großteils an Messen und Konferenzen gelegen haben, die von Geschäftsleuten besucht wurden. Die Zahl der Übernachtungen lag bei 5,1 Millionen. (dpa)

