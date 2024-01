San Francisco/Washington Zehn Jahre nach ihrer Einführung ist der Bitcoin erwachsen geworden. Die US-Börsenaufsicht genehmigt den Handel mit Krypto-ETF.

Nun können börsengehandelte Fonds (ETFs) in den USA, mit denen direkt in Bitcoin investiert werden kann (Bitcoin-Spot-ETFs), an der Börse notiert werden. Bereits seit Monaten wird spekuliert, dass die US-Börsenaufsicht diesen Schritt geht. Dies hatte dem Bitcoin-Kurs starken Auftrieb verliehen. Nun ist es so weit: Erste Finanz-Produkte sollen bereits ab Donnerstag zu kaufen sein.

Bitcoin-ETF: Börsenaufsicht bleibt skeptisch

SEC-Chef Gary Gensler äußerte sich in der Mitteilung seiner Behörde allerdings skeptisch: „Bitcoin sind zuvorderst ein spekulativer und volatiler Vermögenswert, die auch für illegale Aktivitäten wie Geldwäsche, Umgehung von Sanktionen und die Finanzierung von Terrorismus verwendet werden.“ Die Genehmigung bestimmter ETF sei keine Genehmigung oder Unterstützung von Bitcoin im Allgemeinen. „Investoren sollten angesichts einer Myriade Risiken, die Bitcoin und Bitcoin-basierte Finanzprodukte mitbringen, vorsichtig bleiben.“

Ein gewisser Erfolg wird den nun genehmigten Finanzprodukten wohl dennoch zugesprochen: Analysten der britischen Standard Chartered Bank, SCB, schätzten diese Woche, dass solche ETF zwischen 50 und 100 Milliarden US-Dollar schwer werden könnten – was den Preis eines Bitcoin auf bis zu 100.000 US-Dollar treiben könnte. Konservativere Schätzungen gehen von rund 55 Milliarden aus.

Bitcoin-Kurs legt kräftig zu

Mit der nun herrschenden Gewissheit reagierte der Bitcoin-Kurs zunächst euphorisch: Der Kurs legte in den Stunden nach der SEC-Entscheidung kräftig zu. Kurz nach Mitternacht deutscher Zeit war ein Bitcoin rund 48.000 US-Dollar wert, was einem Zuwachs von über drei Prozent entsprach – innerhalb weniger Stunden. (pcl/mit dpa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wirtschaft