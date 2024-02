Streik Streik am Flughafen Düsseldorf: Was Reisende wissen sollten

Düsseldorf Der Flughafen Düsseldorf ist heute vom ganztägigen Verdi-Streik betroffen. Fast alle geplanten Lufthansa-Verbindungen fallen aus.

Die Gewerkschaft Verdi hat das Bodenpersonal der Lufthansa für Mittwoch zu einem ganztägigen Streik aufgerufen.

In Düsseldorf fallen 14 der 15 geplanten Lufthansa-Verbindungen nach München und Frankfurt aus.

Andere Airlines müssen wegen des Streiks allenfalls mit Verzögerungen rechnen.

Bei der Lufthansa hat der Warnstreik des Bodenpersonals begonnen. Das bestätigte ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi am frühen Mittwochmorgen in Frankfurt. Die Gewerkschaft hatte Beschäftigte an den Flughäfen Düsseldorf, Hamburg, Frankfurt am Main, Berlin und München für den heutigen Mittwoch zu ganztätigen Streiks aufgerufen. Hintergrund sind die konzernweit laufenden Tarifverhandlungen für die rund 25.000 Beschäftigten am Boden u.a. bei der Deutschen Lufthansa, Lufthansa Technik, Lufthansa Cargo, Lufthansa Technik Logistik Services, Lufthansa Engineering and Operational Services und weiteren Konzerngesellschaften.

Ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi sprach am Mittwochmorgen von einer hohen Beteiligung am Warnstreik. In Düsseldorf fallen nach Angaben der Deutschen Presseagentur 14 der 15 geplanten Lufthansa-Verbindungen nach München und Frankfurt aus. Andere Airlines müssen wegen des Streiks bei der Lufthansa-Pushback-Tochter Leos allenfalls mit Verzögerungen rechnen. Auf der Webseite des Kölner Flughafens wurden am Morgen fünf München-Verbindungen als annulliert gelistet. Der Warnstreik soll am Donnerstag gegen 7.10 Uhr enden.

Lufthansa-Streik am Flughafen Düsseldorf: Andere Airlines müssen wegen des Streiks bei der Lufthansa-Pushback-Tochter Leos allenfalls mit Verzögerungen rechnen. (Symbolfoto). Foto: Sven Hoppe / dpa

Streik am Flughafen Düsseldorf: Es kann zu Verzögerungen kommen

Beim Passagier-Handling erwarte man keine Streik-Auswirkungen, heißt es seitens des Flughafens Düsseldorf. Der Streik betreffe aber das Unternehmen Lufthansa Engineering and Operational Services, das im Auftrag der Airlines den sogenannten „Push-Back“ durchführt - also die Flugzeuge von der Parkposition in Abrollposition schiebt. Um Verzögerungen bei Push-Back-Vorgängen zu vermeiden, suche der Flughafen nach Alternativen - „zum Beispiel Flugzeuge nach Möglichkeit auf dem Vorfeld so zu positionieren, dass sie aus eigener Kraft direkt in Richtung Startbahn rollen können.“

Flughafen-Streik: Lufthansa-Tochter Eurowings wohl nicht betroffen

Die Lufthansa-Tochter Eurowings, die stärker auf Düsseldorf setzt, ist nach eigenem Bekunden nicht betroffen. Man werde das Flugprogramm wie geplant in vollem Umfang durchführen, sagte ein Eurowings-Sprecher. Am Mittwoch hat die Airline in Düsseldorf voraussichtlich 52 Abflüge. Es könne „vereinzelt zu Unregelmäßigkeiten im Betriebsablauf kommen“, so der Firmensprecher.

Lufthansa-Streik am Flughafen Düsseldorf: Verdi stellt längere Streiks in Aussicht

Verdi fordert 12,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro monatlich bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Außerdem soll es eine konzernweit einheitliche Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 3000 Euro geben. Die nächste Verhandlungsrunde ist für den 12. Februar in Frankfurt am Main geplant.

Lufthansa-Streik am Düsseldorfer Flughafen: Aufgrund des Streiks kommt es am Mittwoch zu Flugausfällen. Foto: Oliver Berg / dpa

„Dieser Streik wäre unnötig, wenn Lufthansa den Bodenbeschäftigten die gleichen Erhöhungen zugestehen würde wie anderen Beschäftigtengruppen im Konzern“, sagte Verdis Verhandlungsführer Marvin Reschinsky laut Mitteilung. Auch für einen besseren Service gegenüber den Fluggästen seien bessere Arbeitsbedingungen des Personals nötig. „Sollte die Lufthansa das nach diesem ersten Warnstreik nicht einsehen, dann sind die Beschäftigten auch zu längeren Streiks bereit.“

Schon wieder Streik am Flughafen Düsseldorf

In der vergangenen Woche hatten Ausstände des Sicherheitspersonals in einem separaten Tarifkonflikt zu starken Einschränkungen an den NRW-Airports Düsseldorf und Köln/Bonn sowie anderen deutschen Standorten geführt. Zahlreiche Flüge mussten gestrichen werden. (mit dpa)

