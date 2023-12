Vor der entscheidenden dritten Verhandlungsrunde im Tarifstreit um den öffentlichen Dienst der Länder rufen ein Dutzend Gewerkschaften ihre Mitglieder zum Warnstreik am 5. Dezember in NRW auf. An dem Tag ist eine große Demonstration geplant. Gefordert werden 10,5 Prozent mehr Geld.