MSV Duisburg muss für Fan-Fehlverhalten bei RWE-Spiel zahlen

Duisburg. Bittere Kunde für den MSV Duisburg aus der DFB-Zentrale: Der Drittligist bekommt eine Geldstrafe. Das sind Konsequenzen aus dem Derby gegen RWE.

Das Drittliga-Derby zwischen dem MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen (1:2) ist schon ein wenig her. Doch rund sechs Wochen danach gab es für die Meidericher Post aus der Frankfurter DFB-Zentrale. Der Inhalt: Die Zebras werden aufgrund des Fan-Fehlverhaltens im Nachbarschaftsduell gegen RWE zu Kasse geben.

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Drittligist MSV Duisburg im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen zweier Fälle eines unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger sowie wegen eines diskriminierenden unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger mit einer Geldstrafe in Höhe von 24.450 Euro belegt.

Davon kann der Verein bis zu 8150 Euro für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden, was dem DFB bis zum 30. Juni 2024 nachzuweisen wäre.

MSV-Fans warfen Feuerzeuge und Becher

In der vierten Minute des Drittligaspiels gegen Rot-Weiss Essen am 28. Oktober 2023 warfen Duisburger Zuschauer bei einem Eckball mindestens zwei Becher in Richtung des ausführenden Spielers auf das Spielfeld. In der 67. Spielminute warfen Duisburger Anhänger zudem mindestens zwei Feuerzeuge sowie in der Nachspielzeit mindestens 15 Becher auf das Spielfeld.

Darüber hinaus warfen Duisburger Anhänger in der 67. Minute einen Knallkörper in den Innenraum, dieser detonierte auf Höhe der Torauslinie. Zudem riefen mehrere Duisburger Zuschauer in der 68. Minute einen diskriminierenden Spruch in Richtung der Anhänger von Rot-Weiss Essen.

Der Verein hat dem Urteil zugestimmt, das Urteil ist damit rechtskräftig.

Strafentabelle: Dresden Erster, Duisburg Dritter, Essen Neunter

Das Portal „liga3-online.de“ hat eine Strafentabelle der 3. Liga zusammengestellt. Hier liegt der MSV mit 29.400 Euro an Strafgeldern in dieser Saison auf dem unrühmlichen 3. Platz. Noch mehr mussten bisher nur der 1. FC Saarbrücken (39.600 Euro) und Dynamo Dresden (125.585 Euro) zahlen.

Rot-Weiss Essen wurde bisher nur eine Strafe in dieser Spielzeit aufgebrummt. Die Strafe lag bei 18.400 Euro. Damit belegt RWE Rang neun in der Drittliga-Strafentabelle.

Noch gar keine Strafen mussten Viktoria Köln, Jahn Regensburg und SV Sandhausen zahlen.

