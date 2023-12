Fortuna Düsseldorf: Zurück zur Leichtigkeit

Düsseldorf Am Beispiel von Außenstürmer Christos Tzolis wird deutlich, dass nicht mehr alles im Thioune-Team wie am Schnürchen läuft

Das größte Problem der Mannschaft von Fortuna Düsseldorf ist die fehlende Konstanz - und das ist nicht nur aktuell der Fall. Es wechseln sich aber gerade in der laufenden Saison in der 2. Fußball-Bundesliga hochklassige Spielvorträge mit fahrigen und unkonzentrierten Leistungen ab. Zwar steht die Fortuna immer noch unter den Top Five der Liga. Aber so richtig erklären lassen sich die Unterschiede von der einen zur anderen Woche nicht. Natürlich sind Gegner wie Holstein Kiel in der Lage, großes spielerisches und taktisches Vermögen dagegenzusetzen.

An einem gebrauchten Tag kommen die Spieler nicht an ihr normales Leistungsvermögen

Aber an einem guten Fortuna-Tag, an dem die Mannschaft mit großer Energie und Spaßfußball auftritt, wäre es auch für die Kieler deutlich schwerer gewesen, die Düsseldorfer zu stoppen. Unglücklicherweise ist es bei Fortuna so, dass an einem gebrauchten Tag nahezu alle Spieler nicht an ihr normales Leistungsvermögen herankommen. Es scheint, als würden sie sich gegenseitig herunterziehen. Die Chance, mal mehr als drei sehr gute Spiele in Folge zu zeigen, ist gering, wenn man die Leistungsschwankungen der Fortuna in der gesamten Hinrunde analysiert. Positiver Nebenaspekt: Samstag in Magdeburg wäre eigentlich wieder eine gute Leistung an der Reihe.

Ein Beispiel für die unterschiedlichen Spielvorträge in der gesamten Mannschaft ist derzeit ein Spieler. Christos Tzolis ist ein Spaßfußballer, der an guten Tagen immer mit einem Lächeln anzutreffen ist. Er wirkt wie ein Lausbub, der mit seinen Ideen auf dem Platz für jeden Gegner ein Unruheherd darstellt. Doch er braucht die Unterstützung seiner Mitspieler. Hängen gleich mehrere Teamkameraden mit ihren Leistungen durch, dann wird aus dem angriffslustigen Griechen jemand, der zurückhaltend wirkt, sich nicht mehr in die Zweikämpfe traut und von seinen Möglichkeiten zu wenig auf den Platz bringen kann.

Teamkameraden sollten Tzolis besser in Szene setzen

Tzolis ist noch jung, und er muss lernen, mit Rückschlägen besser umzugehen. Auch nach seiner Verletzung hat er vielleicht zu viel verlangt und wollte das Spiel im Alleingang gewinnen und Tore erzielen. Nicht an jedem Tag ist er in Topform, ähnlich wie die gesamte Mannschaft. Doch anstatt dem Gegner zu signalisieren, heute geht bei mir nur wenig, muss er weiterhin versuchen, seine individuelle Klasse in die Waagschale zu werfen. Tzolis hat einen guten Antritt und eine sehr gute Schusstechnik.

Wenn er von der linken Seite nach innen zieht und mit dem rechten Fuß abzieht, sind seine Torschüsse für jeden Gegner und deren Torhüter mehr als gefährlich. Das hat natürlich die Konkurrenz inzwischen erkannt. Und da müssen ihm seine Mannschaftskameraden mehr helfen und bereit sein, den Griechen in einer guten Torschuss-Entfernung in Szene zu setzen. Da fehlt es bei der Fortuna noch an einstudierten mannschaftstaktischen Situationen in der Offensive.

Fortuna hat in Axel Zehle einen Mentaltrainer, der bereits mit vielen Spielern erfolgreich gearbeitet hat

Fortuna hat in Axel Zehle einen Mentaltrainer, der in den vergangenen Jahren bereits mit vielen Spielern erfolgreich gearbeitet hat. Christos Tzolis bedarf aktuell seiner Hilfe. Der Rat, an nicht so glanzvollen Tagen sich noch mehr in den Dienst der Mannschaft zu stellen und den Kopf oben zu lassen, würde Tzolis sehr helfen. Der 21-Jährige braucht die Hilfe, um sich nicht allein für den Misserfolg der Mannschaft verantwortlich zu fühlen. Er wird gebraucht mit seiner Schnelligkeit, mit seinem Antritt und seiner Treffgenauigkeit - auch an Tagen, an denen insgesamt nicht so viel zusammenläuft.

In Magdeburg kann Tzolis am Samstag überraschen und eine wichtige Komponente im Spiel der Fortuna werden. Im Pokalspiel war der 21-Jährige nicht dabei, weil ihn eine muskuläre Verletzung außer Gefecht gesetzt hatte. Im letzten Spiel der Hinrunde gilt es für Fortuna noch einmal alles herauszuholen an Energie und Siegeswillen.

Die Erfahrung in Krisenmomenten fehlt und der Kader ist zu klein

Damit soll nicht nur der Trend umgekehrt werden. Für die Mannschaft ist ein Erfolg auch deshalb wichtig, um mit einem guten Gefühl in die Winterpause zu gehen – und motiviert die Vorbereitung auf die Rückrunde aufnehmen zu können.

Christos Tzolis ist nur ein Beispiel für die individuellen Leistungsschwankungen in Fortunas Mannschaft. Aber auch Spieler wie Isak Johannesson und Shinta Appelkamp oder auch Yannik Engelhardt sind noch nicht so erfahren, um mit Krisenmomenten adäquat umgehen zu können. Und hier kommt wieder der (zu) kleine Kader ins Spiel. Vier sehr erfahrene Spieler sind derzeit wegen Verletzungen nicht einsatzbereit. Daher wird es entscheidend sein, wie es der sportlichen Leitung gelingt, quantitativ und qualitativ in der Winterpause den Kader nachzubessern. Das ermöglicht dem Trainer, auf schwächere Leistungen einzelner Spieler besser zu reagieren.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf