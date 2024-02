Kamp-Lintfort. In der 2. Handball-Bundesliga lassen sich die Frauen des TuS Lintfort in Halbzeit zwei von der SG Kirchhof eine Lehrstunde erteilen.

Beim TuS Lintfort ist die Stimmung so ziemlich im Keller angekommen. Die Zweitliga-Handballerinnen taumeln und straucheln schon seit längerem und sind von ihrem eigentlichen Leistungsvermögen meilenweit entfernt. Neuerlicher Tiefpunkt ist die deutliche 28:38 (16:19)-Abfuhr bei der nach wie vor abstiegsgefährdeten SG Kirchhof. Die Klosterstädterinnen müssen auch nach der dritten Niederlage in Folge nicht in Panik verfallen, doch ein wachsames Auge auf die vielen Abstiegsplätze wäre dennoch mittlerweile ratsam.