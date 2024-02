Moers. Nach Aufstieg in 3. Volleyball-Liga: Vereinsgründer tritt ab, dazu gibt es neuen Vorstand Sport. Das sagt Günter Krivec im Interview.

Beim Moerser SC ist derzeit einiges in Bewegung. An den Aufstieg in die 3. Volleyball-Liga am Samstagabend beim von den mitgereisten Fans umjubelten 3:0 über den Meckenheimer SV schließen sich offenbar personelle Veränderungen auf der Führungsebene an. Das hat jedenfalls Vereinsgründer und Langzeitvorsitzender Günter Krivec am Montag im Interview mit der Redaktion verraten. Der 81-jährige ehemalige Olympiastarter in Tokio 1964 im Dreisprung hat einen Nachfolger für seine Position als Vorstandschef gefunden und wird wohl auch die Position des Sportvorstandes mit einem neuen Mann bei der nächsten Mitgliederversammlung prominent besetzen.