Dinslaken. Bei einem Verkehrsunfall in Dinslaken ist ein 16-Jähriger aus Voerde verletzt worden. Der Autofahrer flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 16-jähriger Voerder ist bei einem Verkehrsunfall in Dinslaken leicht verletzt worden. Das schreibt die Polizei in einer Mitteilung an die Redaktion. Der Jugendliche war am Mittwoch, 14. Februar, gegen 7.45 Uhr mit seinem Rad auf der Helenenstraße, von der Dianastraße kommend in Richtung Agnesstraße unterwegs, heißt es. Hier sei ihm ein schwarzes Auto entgegengekommen.

In Höhe einer Verkehrsinsel auf der Fahrspur des Autos fuhr es an dem Hindernis vorbei, sodass der 16-Jährige nach rechts ausweichen musste um einem Zusammenstoß zu vermeiden, schreibt die Polizei. Hierbei sei er gestürzt und habe sich leicht verletzt. Der Autofahrer habe die Fahrt fortgesetzt, ohne anzuhalten.

Die Polizei in Dinslaken sucht Zeugen des Autounfalls

Es ist aktuell nur bekannt, dass es sich um ein schwarzes Auto handelte, das mutmaßlich von einer Frau gefahren wurde, heißt es. Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich bei der Polizeiwache Ost in Dinslaken zu melden. Sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 02064/6220.