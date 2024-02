Dinslaken. Im Restaurant Zorbas in Dinslaken hatten Gäste Lampen vom Tisch geklaut. Inhaber startete einen Aufruf - mit überraschendem Ende.

Es ist eine mehr als kuriose Begebenheit: Aus dem Dinslakener Restaurant Zorbas hatten Gäste sich anscheinend einfach die dekorative Tischbeleuchtung mitgenommen. Das Restaurant startete daraufhin einen Facebook-Aufruf an die „Lampen-Enthusiasten“: Sie mögen die Lampen doch bitte „freundlicherweise zurückbringen“.

„Selbst wenn Ihr sie in Eurem Gepäck gefunden habt oder sie versehentlich in Eure Taschen gerutscht sind, würden wir uns freuen, sie wieder in unserer Mitte zu haben“, hieß es in dem Beitrag dazu auf Facebook. Zusammen mit diesem hatte das Restaurant auch Bilder der „Lampen-Entführer“ veröffentlicht, allerdings mit unkenntlich gemachten Gesichtern. Dazu noch einen Link zu einem Internet-Shop, um Interessierten zu ermöglichen, sich die dekorative Tischbeleuchtung doch gleich selbst zuzulegen. „Wir nehmen die Sache mit Humor“, erklärte das Zorbas-Team im Beitrag.

Diskussionen um Kameras – und Lampen-Rückkehr

In der Folge hatte die augenscheinliche Kameraüberwachung des Restaurants für eine Diskussion bei Facebook gesorgt. Während die Mehrheit der Kommentierenden sich nicht an der Kameraüberwachung störte, die im Eingangsbereich des Restaurants mit Schildern angekündigt wird, beschwerte sich zumindest ein Kommentator. „Sobald ihr diesen Bereich (das Restaurant, Anm. d. Red.) betretet, wisst ihr Bescheid und könnt entscheiden, ob ihr in die Welt des Blitzlichts eintauchen möchtet oder lieber im Schatten bleibt“, erklärte das Restaurant-Team dazu auf Facebook.

Nur knapp einen Tag nach der „Lampen-Entführung“ konnte das Zorbas-Team auf seiner Facebook-Seite dann gute Neuigkeiten verkünden: „Unsere verschwundenen LED-Tischlampen sind zurückgekehrt – sie haben offenbar nur eine kleine Auszeit zum Aufladen genommen!“ Die Gäste, die am Vortag die Lampen mitgenommen hatten, hatten sich beim Restaurant gemeldet und die Tischleuchten wieder zurückgebracht. „Es stellte sich heraus, dass sie nur eine kleine Energiespritze benötigten und jetzt wieder voller Leuchtkraft sind“, war auf der Facebook-Seite des Restaurants zu lesen.

Die Restaurant-Fans auf Facebook feierten die Rückkehr mit und die „Lampen-Enthusiasten“ dürften wohl auch froh gewesen sein, dass sie nur als Unterhaltungsbeitrag im sozialen Netzwerk gelandet sind und nicht als Lampen-Diebe bei der Polizei angezeigt wurden.

