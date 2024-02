Dinslaken. Die neue Bauordnung des Landes verbietet Schottergärten. Warum Dinslaken diese Regelung kaum umsetzen kann und was stattdessen gemacht wird.

Es ist ja nicht so, als gäbe es in Dinslaken keine Schottergärten. Stadtplaner Alexandro Hugenberg ist am Wochenende extra durchs Stadtgebiet gefahren und hat Vorgärten fotografiert, die mehr grau als grün und in Gänze insektenfeindlich sind. Und es ist auch nicht so, dass Stadtverwaltung und Politik an diesen sogenannten „Gärten des Grauens“ mehrheitlich Gefallen finden. Im Gegenteil. Zum wiederholten Mal diskutierte die Politik über die Möglichkeit, Schottergärten konsequent zu untersagen. Doch obwohl die Landesbauordnung jüngst in diesem Punkt geändert wurde und „Schotterungen zur Gestaltung von Grünflächen sowie Kunstrasen“ damit in NRW nicht mehr zulässig sind, sind die Kommunen machtlos. Das ist in Moers so, in Kamp-Lintfort – und auch in Dinslaken.