Dinslaken. Bei ihrer Jahreshauptversammlung haben sich die Grünen in Dinslaken einen neuen Vorstand gewählt. Dieses Führunsduo steht jetzt an der Spitze.

Auf ihrer Jahreshauptversammlung haben die Grünen in Dinslaken ihren Vorstand für die nächsten zwei Jahre neu aufgestellt. Beate Stock-Schröer und Niklas Graf wurden einstimmig zur neuen Doppelspitze gewählt und übernehmen damit die Nachfolge von Birthe Mühlhoff und Chris Reimann als bisheriges Sprecherinnen-Team.

Auf den ehemaligen Schatzmeister Fabian Matten folgt Christopher Surmund, welcher zuvor Rechnungsprüfer des Ortsverbandes gewesen war. Neue politische Geschäftsführerin ist die bisherige Beisitzende Bärbel Albrecht. Komplettiert wird der neue Vorstand durch die Beisitzenden Kerstin Engel, Sabine Leinemann und Jonas Wischermann. Die vorherige Beisitzerin Tanja Kruber war aus beruflichen Gründen nicht mehr angetreten.

Stärkeres Engagement in der Stadt geplant

„Ich freue mich sehr, mit diesem großartigen Team aus erfahrenen Vorstandsmitgliedern sowie auch neuen Mitgliedern mit frischen Ideen in dieses Wahljahr und den bevorstehenden Europawahlkampf starten zu dürfen“, so die neue Sprecherin Beate Stock-Schröer. „Wir wollen als Partei auch Themen am Rande der Stadtratsarbeit vermehrt aufnehmen und uns auf Kreis- und Landesebene stärker einbringen.“

Die Grünen wollen die Vereine, Verbände und Unternehmen in der Stadt besuchen und ihren Mitgliedern und interessierten Bürgern ermöglichen, ihre Themen zu platzieren und ein Podium dafür zu liefern. „Als Partei haben wir dabei mehr Freiräume als die Fraktion und wollen diese auch nutzen. Wir laden alle Akteurinnen und Akteure ein, auch gezielt mit Ideen auf uns zuzukommen“, so die frisch gewählte Sprecherin.

Flagge zeigen für ein starkes Europa

Sprecher Niklas Graf ergänzt: „Beim Neujahrsempfang haben Terry Reintke und Daniel Freund, beide Mitglieder des Europaparlaments, und der Vorsitzende der Ruhrparlamentsfraktion der Grünen, Patrick Voss, deutliche Worte gegen den europaweit erstarkenden Nationalismus gefunden und auch in unserer Stadt haben wir uns gemeinsam nach den jüngsten Berichten um rechte Vertreibungsfantasien in Deutschland stark positioniert.“

Weitere Themen Neben der Entlastung des scheidenden Vorstands wurde bei der Jahreshauptversammlung auch die Genehmigung des Haushalts sowie des Wahlkampfbudgets für die Europawahl beschlossen. Für die Kreisdelegiertenversammlung der Grünen im Kreis Wesel wurden Kerstin Engel, Bärbel Albrecht und Beate Stock-Schröer gewählt. Vertreten werden sie im Bedarfsfall von Sabine Leinemann, Niklas Graf, Jonas Wischermann, Christopher Surmund und Alexander Lettgen.

Die Grünen möchten im anstehenden Wahlkampf weiter Flagge für ein starkes und solidarisches Europa zeigen, aber auch weitere Themen setzen. „Wir können die großen Herausforderungen unserer Zeit nur gemeinsam in einem vereinten Europa bewältigen und werden uns im Wahlkampf gegen eine Spaltung unserer europäischen Gemeinschaft durch rechte Kräfte stemmen“, so Graf. Dafür müssen man auch die anderen Probleme in der Gesellschaft klar benennen und Lösungen aufzeigen. „Hierzu wollen wir die passenden Formate finden, spannende Gäste einladen, sachlich diskutieren und uns auch in Zeiten der Regierungsbeteiligung auf Landes- und Bundesebene klar positionieren“, erklärte Niklas Graf.

Ortsverein soll professionalisiert werden

Die neue politische Geschäftsführerin, Bärbel Albrecht, führt aus: „Der Neujahrsempfang im Ledigenheim hat gezeigt, dass die Grünen in Dinslaken sehr gut in unsere Stadtgesellschaft eingebunden sind. Dieses Netzwerk wollen wir nun gemeinsam ausbauen und weiterhin zeigen, dass alle, die uns bei der letzten Kommunalwahl gewählt haben, mit ihrem Kreuz alles richtig gemacht haben.“

Neu-Schatzmeister Christopher Surmund schließt ab: „Als Schatzmeister darf ich eine Kasse übernehmen, die bei den Grünen in Dinslaken noch nie so gut gefüllt war.“ Das ermögliche der Partei neue finanzielle Spielräume, bedeute aber auch mehr Verantwortung, richtig damit umzugehen. „Ein wichtiger Schritt ist für uns die weitere Professionalisierung unseres Ortsverbandes“, so Sormund mit Blick auf die aktuelle Ausschreibung einer Referentenstelle für die Öffentlichkeitsarbeit.

