Dinslaken. Trotz lauter Rufe öffnete der Busfahrer die Tür nicht sofort. Die Polizei sucht nun Zeugen. Fahrgäste werden gebeten, sich zu melden.

Die Polizei sucht nach einem Unfall, der sich am Mittwoch, 21. Februar, nachmittags gegen 15.12 Uhr in einem Bus der Linie 19 ereignet hat, nach Zeugen. Eine 38-jährige Frau aus Dinslaken fuhr in dem Linienbus, der aus Richtung Duisburg kommend nach Dinslaken unterwegs war, und wollte an der Haltestelle Willy-Brandt-Straße/Voerder Straße aussteigen. Als sich die hintere Tür des Linienbusses schloss, blieb die Frau mit ihrem Unterarm zwischen den Türen stecken.

Der Busfahrer fuhr zunächst weiter und öffnete erst an der Bismarckstraße/Goethestraße die Tür, sodass die Dinslakenerin aussteigen konnte. Die 38-Jährige verletzte sich durch den Unfall leicht. Der Busfahrer konnte inzwischen ermittelt werden. Es handelt sich um einen 66-jährigen Mann aus Bottrop.

Vor allem diese beiden Fahrgäte werden gebeten, sich zu melden

Auf die Rufe der Frau und die eines anderen Fahrgastes, anzuhalten und die Tür zu öffnen, reagierte der Busfahrer zunächst nicht. Laut Polizeibericht müssten mehrere Personen, die in dem Linienbus saßen, den Vorfall mitbekommen haben. Unter anderem wird eine Frau gesucht, die mit ihrem Kinderwagen kurz zuvor in den Bus eingestiegen ist. Weiterhin hat ein Mann versucht, den Busfahrer durch laute Rufe auf den Unfall aufmerksam zu machen. Beide Fahrgäste, sowie weitere Zeugen, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064/6220 zu melden.